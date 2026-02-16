R o m a , 1 6 f e b ( A d n k r o n o s ) - " P e r m e è u n p o c o m e t o r n a r e a c a s a " . L o h a d e t t o l ' e u r o d e p u t a t a E l i s a b e t t a G u a l m i n i a n n u n c i a n d o , i n u n i n c o n t r o a l S e n a t o c o n C a r l o C a l e n d a , i l s u o a d d i o a l P d e a l g r u p p o S & D e l ' i n g r e s s o i n A z i o n e e n e l g r u p p o R e n e w E u a S t r a s b u r g o . " I l P d h a c a m b i a t o n a t u r a . U n c a m b i a m e n t o d i t i p o s t r u t t u r a l e , p r o f o n d o , u n a m u t a z i o n e g e n e t i c a c h e p o r t a a d u n r i p o s i z i o n a m e n t o s u l l a s i n i s t r a r a d i c a l e - h a p r e m e s s o G u a l m i n i - . S c h l e i n h a f a t t o u n c a p o l a v o r o , s i è p r e s a t u t t o i l p a r t i t o , h a u n a m a g g i o r a n z a d e l 9 2 % . E ' u n a g i o v a n e l e a d e r , l a p i ù l o n g e v a , h a m o d e l l a t o i l p a r t i t o s e c o n d o l a s u a i d e a m a l o s p a z i o d i a g i b i l i t à p o l i t i c a p e r c h i h a u n a v i s i o n e d i v e r s a , d i u n P d d i g o v e r n o , s i è m o l t o r i d o t t o " . L a G u a l m i n i h a r i p e r c o r s o l a s u a s t o r i a : " V e n g o d a l l a s o c i e t à c i v i l e , d a l l ' u n i v e r s i t à , m i e r o a v v i c i n a t a a l P d n e l l a f a s e d e l p a r t i t o a v o c a z i o n e m a g g i o r i t a r i a , q u e l l a d e l 4 0 % , c o m e p e r s o n a m o d e r a t a , l i b e r a l e , p r a g m a t i c a e r i f o r m i s t a , f a c e n d o s e m p r e s c e l t e l e g a t e a l l e c o m p e t e n z e . I l m e r i t o è u n o d e i m o t i v i c h e m i h a s p i n t o a d a d e r i r e a d A z i o n e : a l d i l à d i i d e o l o g i e , d e m a g o g i e e f u f f a c h i f a p o l i t i c a d e v e s t a r e a t t a c c a t o a l m e r i t o . I o h o u n a i n c l i n a z i o n e a l ' p r o b l e m s o l v i n g ' e q u e s t o v o l e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e i c i t t a d i n i è u n a c o s a c h e s e n t o p r o f o n d a m e n t e " . L ' e u r o d e p u t a t a , c h e t r a l ' a l t r o h a c r i t i c a t o l ' i m p o s t a z i o n e d e l P d s u l r e f e r e n d u m , h a s o t t o l i n e a t o : " I o n o n c a m b i o , s i è s p o s t a t o i l P d . R i s p o n d e r o a l t e r r i t o r i o , f a r ò l e b a t t a g l i e c h e f a c c i o r a c o n a n c o r a p i ù a g i b i l i t à p o l i t i c a " . E n t u s i a s t a C a l e n d a : " I o h o f a t t o u n p e r c o r s o s i m i l e , c o m e B o n e t t i , R o s a t o , R i c h e t t i e t a n t i a l t r i . A z i o n e s i p o n e c o m e c a s a d e i p o p o l a r i , d e i l i b e r a l i , d e i r i f o r m i s t i , d i t u t t i c o l o r o c h e s e n t o n o c h e i l b i p o l a r i s m o i n q u e s t o t e m p o s t o r i c o n o n è p i ù a d a t t o . O g g i i l c e n t r o s i n i s t r a n o n h a a g e n d a d i g o v e r n o , n o n l a p u ò a v e r e , l e c o n t r a d d i z i o n i s o n o t r o p p o f o r t i . E i l c e n t r o d e s t r a h a a n a l o g o p r o b l e m a . P e r n o i è m o l t o i m p o r t a n t e c h e E l i s a b e t t a s i a v e n u t a , i l m i o i n v i t o è a n c h e a d a l t r i : b i s o g n a a v e r e i l c o r a g g i o c h e h a a v u t o E l i s a b e t t a , a n c h e i o m i s o n o t r o v a t o i n q u e l l a c o n d i z i o n e , p e n s o c h e a l t r i p i a n o p i a n o s i u n i r a n n o " .