R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l l a s e c e s s i o n e s i è a p p e n a t e n u t o a P a l a z z o C h i g i . G i o r g i a M e l o n i h a s c e l t o d i a n d a r e a v a n t i s u l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , a p p r o v a n d o l e p r e i n t e s e c o n l e r e g i o n i V e n e t o , P i e m o n t e , L i g u r i a e L o m b a r d i a : u n o s c h i a f f o a l l a c o e s i o n e n a z i o n a l e , u n c o l p o a l l ’ u n i t a ’ d e l P a e s e . A d e s t r a s i a u t o p r o c l a m a n o p a t r i o t i m a i n r e a l t à s p a c c a n o l ’ I t a l i a " . C o s ì i n u n a n o t a M a r c o S a r r a c i n o , r e s p o n s a b i l e C o e s i o n e t e r r i t o r i a l e , S u d e a r e e i n t e r n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .