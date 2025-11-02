R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e p u t a t a d e i 5 S t e l l e A u r i e m m a h a p r e m o n i z i o n i e r r o n e e p r o p r i o c o m e l a p e r c e z i o n e d e l l a r e a l t à . L e c o m u n i c o , s e n o n s e n e f o s s e a c c o r t a , c h e è a l l e a t a c o n i l P d c h e h a m o d i f i c a t o i l t i t o l o q u i n t o d e l l a C o s t i t u z i o n e d i c u i l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a è s o l o l ’ a t t u a z i o n e . N o n e s i s t o n o d i k t a t n e l c e n t r o d e s t r a e n o n e s i s t o n o c a m b i a l i i n s c a d e n z a c h e C i r i e l l i d e b b a s m e n t i r e . S o n o c e r t o c h e a l l a A u r i e m m a n o n c o n v e n g a r i c o r d a r e i l p a s s a t o v i s t o q u e l l o c h e s i d i c e v a n o a v i c e n d a c o n i l P d , m a q u e s t a p a r l a m e n t a r e p e n t a s t e l l a t a c o n f e r m a d i e s s e r e d e c o n t e s t u a l i z z a t a r i s p e t t o a l p r e s e n t e e d u n a i m p r o b a b i l e i n d o v i n a d e l f u t u r o . U n a r i s a t a l i s p a z z e r à v i a " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a .