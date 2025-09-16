R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' I c i t t a d i n i i t a l i a n i d e v o n o a v e r l a p o s s i b i l i t à d i s c e g l i e r e l ' a u t o . I n q u e s t o m o m e n t o h a n n o d i f f i c o l t à a s c e g l i e r e l ' e l e t r i c o . E ' u n p e r c o r s o l u n g o , c h e n e c e s s i t a d i q u a l c h e a n n o . B e n e g l i i n c e n t i v i c h e a r r i v e r a n n o , m a n o n p o s s i a m o p e n s a r e d i i n c e n t i v a r e p e r s e m p r e i l s e t t o r e ' ' . L o s o t t o l i n e a i l m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e , G i l b e r t o P i c h e t t o , i n o c c a s i o n e d i E c o F e s t i v a l . ' ' L a d e c i s i o n e U e s u i b i o c a r b u r a n t i è s t a t a u n a s c e l t a ' s o v i e t i c a ' . S o n o c o n v i n t o c h e c a d r à . L a r e a l t à c i p o r t a a q u e l l o . E ' d e l t u t t o n a t u r a l e r e n d e r s e n e c o n t o . L a U e s i r e n d e r à c o n t o a n c h e d i q u e s t o p r o b l e m a . L e a u t o d i e s e l e u r o 6 d i e s l g i à o g g i p o s s o n o u s a r e i b i o c a r b u r a n t i ' ' . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l n u c l e a r e i l m i n i s t r o h a a f f e r m a t o : ' ' C i v o r r a n n o u n p a i o d ' a n n i . S o n o r e a l i s t a . D o a l P a r l a m e n t o t u t t i i t e m p i n e c e s s a r i , s e r i e s c e a d a p p r o v a r l o i n t r e m e s i è m e g l i o . O r m a i n e g l i u l t i m i 2 a n n i n o n s i p a r l a p i u ' d i g r a n d i i m p i a n t i n u c l e a r i , m a s a r a n n o q u a l c o s a d i m o l t o p i c c o l o . I n o l t r e , s p e r o , s i c r e e r à a n c h e u n a s i t u a z i o n e d i c o s c i e n z a e c o n o s c e n z a , i n c u i è i m p o r t a n t e i l r u o l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e . I g i o v a n i s o n o p i ù a p e r t i , g l i a n z i a n i q u a n d o p a r l a n o d i n u c l e a r e p e n s a n o a l l ' a t o m i c a ' ' .