R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D a s u b i t o , q u e s t o G o v e r n o s i è i m p e g n a t o , s e n z a s o s t a , p e r g a r a n t i r e c h e i l p e r c o r s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e f o s s e s o s t e n i b i l e p e r l e i m p r e s e e p e r l a s o c i e t à , e p e r e v i t a r e c h e l a n e u t r a l i t à c l i m a t i c a a n d a s s e a s c a p i t o d e l l a c o m p e t i t i v i t à , p o r t a n d o a l l a d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e f a c t o d e l n o s t r o c o n t i n e n t e . L ’ a p p r o c c i o i t a l i a n o c o n t i n u a a f o n d a r s i s u l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a e s u u n a v i s i o n e p r a g m a t i c a . P o s i z i o n i c h e c o m i n c i a n o a f a r s i s p a z i o , a p a r t i r e d a l l e p r o p o s t e p r e s e n t a t e i e r i d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a n e l l ’ a m b i t o d e l n u o v o ' p a c c h e t t o a u t o m o t i v e ' , f o r t e m e n t e r i c h i e s t o d a l l ’ I t a l i a . P r e n d i a m o a t t o , c o n s o d d i s f a z i o n e , c h e g l i s f o r z i p r o f u s i d a l n o s t r o G o v e r n o n e g l i u l t i m i m e s i h a n n o p o r t a t o a d a p r i r e u n a b r e c c i a n e l m u r o d e l d o g m a t i s m o g r e e n c h e h a c a r a t t e r i z z a t o g l i u l t i m i a n n i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l e c o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o . " B e n v e n g a n o d u n q u e - h a p r o s e g u i t o l a p r e m i e r - i p a s s i a v a n t i i n t e r m i n i d i m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à p e r i c o s t r u t t o r i d i v e i c o l i p e s a n t i ; b e n v e n g a l a r i n n o v a t a s p i n t a p e r u n ’ a l l e a n z a e u r o p e a s u l l e b a t t e r i e ; b e n v e n g a l ’ e s c l u s i o n e d e i v e i c o l i p e s a n t i e d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , n o n c h é i t a r g e t n a z i o n a l i e n o n p i ù a z i e n d a l i , n e l p r o v v e d i m e n t o s u l l e f l o t t e a z i e n d a l i v e r d i ; e b e n v e n g a n o i l s u p e r a m e n t o d e l ' t u t t o e l e t t r i c o ' p e r a u t o e f u r g o n i a l 2 0 3 5 n o n c h é l ’ a f f e r m a z i o n e d e l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a " . " S o n o t u t t e p o s i z i o n i c h e a v e v a m o f o r t e m e n t e s o l l e c i t a t o n e l c o r s o d e g l i u l t i m i m e s i , d a u l t i m o i n d i r i z z a n d o , i n s i e m e a d a l t r i c i n q u e S t a t i m e m b r i , u n a l e t t e r a a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , e c o o r d i n a n d o l a n o s t r a a z i o n e c o n l a G e r m a n i a , c h e h a i n v i a t o a s u a v o l t a u n a p r o p r i a l e t t e r a , d e l l o s t e s s o t e n o r e , a f i r m a d e l c a n c e l l i e r e M e r z e h a p o i s o t t o s c r i t t o u n d o c u m e n t o i t a l o - t e d e s c o f i r m a t o d a i m i n i s t r i d e l l ’ I n d u s t r i a U r s o e R e i c h e . È p r o p r i o s u l p i e n o r e c e p i m e n t o d i q u e s t i p r i n c i p i - h a c o n c l u s o M e l o n i - c h e s i c o n c e n t r e r a n n o i n o s t r i s f o r z i n e g o z i a l i n e i p r o s s i m i m e s i , a p a r t i r e d a u n a p i e n a a t t u a z i o n e d e l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a . S e n z a a p p e s a n t i m e n t i b u r o c r a t i c i e c c e s s i v i e s e n z a l i m i t i s p r o p o r z i o n a t i p e r i b i o c a r b u r a n t i , c h e d e v o n o p o t e r r a p p r e s e n t a r e u n a c o n c r e t a p r o s p e t t i v a i n d u s t r i a l e a n c h e o l t r e i l 2 0 3 5 , e n o n s o l t a n t o u n p i c c o l o c o r r e t t i v o a l p r e c e d e n t e i m p i a n t o n o r m a t i v o . L a v o r e r e m o i n s i e m e a i G o v e r n i m a g g i o r m e n t e a l l i n e a t i c o n l e n o s t r e p o s i z i o n i , a f f i n c h é q u e s t e p o s s a n o a f f e r m a r s i c o n m a g g i o r e f o r z a e i l s e t t o r e p o s s a r e c u p e r a r e u n a p r o i e z i o n e i n d u s t r i a l e d i m e d i o t e r m i n e a n z i c h é c o n d a n n a r s i a l l a d e s e r t i f i c a z i o n e i n d u s t r i a l e " .