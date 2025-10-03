R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i a l l a I t a l i a n T e c h W e e k 2 0 2 5 a T o r i n o , l a P r e s i d e n t e U r s u l a v o n d e r L e y e n h a u s a t o p a r o l e m o l t o c o n d i v i s i b i l i s u l l a c e n t r a l i t à d e l l a g u i d a a u t o n o m a n e l s e t t o r e a u t o m o t i v e , c i t a n d o l ' a p p e l l o d i 6 0 c i t t à i t a l i a n e p r o n t e a s p e r i m e n t a r e q u e s t a t e c n o l o g i a s u l l o r o t e r r i t o r i o ” . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d - S & D P i e r f r a n c e s c o M a r a n . “ A v e v a m o p r e s e n t a t o q u e l l ' a p p e l l o - s p i e g a - i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o o r g a n i z z a t o l o s c o r s o l u g l i o a M i l a n o , i n t i t o l a t o ‘ G u i d a a u t o n o m a : s c h i e r i a m o l ’ I t a l i a i n p r i m a f i l a ’ , e d è e s a t t a m e n t e q u e l l o c h e d o b b i a m o f a r e o g g i , p e r d a r e s e g u i t o a l l e p a r o l e d e l l a P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e ” . “ L ’ I t a l i a h a l e i n t e l l i g e n z e e l e u n i v e r s i t à , e s i s t a d o t a n d o d e l l e s t a r t - u p g i u s t e p e r r a c c o g l i e r e q u e s t a s f i d a . O r a s e r v e c h e i l G o v e r n o a f f i a n c h i i C o m u n i p e r r e n d e r e s u b i t o p o s s i b i l e l a s p e r i m e n t a z i o n e d e l l a g u i d a a u t o n o m a n e l l e c i t t à i t a l i a n e ” , c o n c l u d e M a r a n .