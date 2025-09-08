R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a d o n n a e u n u o m o , e n t r a m b i p e r u v i a n i d i 3 8 a n n i , s o n o s t a t i i n v e s t i t i d o m e n i c a s e r a i n v i a L e o n e X I I I , a R o m a . L a d o n n a è s t a t a t r a s p o r t a t a a l l ’ o s p e d a l e S a n C a m i l l o m e n t r e l ’ u o m o è m o r t o . S u l p o s t o g l i a g e n t i d e l X I I G r u p p o M o n t e v e r d e d e l l a P o l i z i a L o c a l e d i R o m a C a p i t a l e . I l c o n d u c e n t e d e l v e i c o l o , F o r d F o c u s , u n c i t t a d i n o i t a l i a n o d i 6 5 a n n i , c h e s i è f e r m a t o s u l p o s t o , è s t a t o p o i t r a s p o r t a t o a l S a n C a m i l l o p e r g l i a c c e r t a m e n t i d i r i t o . I n d a g i n i i n c o r s o d a p a r t e d e l l a P o l i z i a L o c a l e p e r r i c o s t r u i r e l ’ e s a t t a d i n a m i c a d e l l ’ i n c i d e n t e .