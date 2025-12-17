S i d n e y , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e m i e r d e l N u o v o G a l l e s d e l S u d i n A u s t r a l i a , C h r i s M i n n s , h a d i c h i a r a t o d o p o i l f u n e r a l e d e l r a b b i n o E l i S h l a n g e r , a s s a s s i n a t o n e l l a s t r a g e d i B o n d i B e a c h , c h e p r o p o r r à m o d i f i c h e a l l a p o l i t i c a s u l p o s s e s s o d i a r m i . " I l P a r l a m e n t o d i s c u t e r à m o d i f i c h e u r g e n t i l a p r o s s i m a s e t t i m a n a " , h a d i c h i a r a t o . " L a l e g g e l i m i t e r à l a q u a n t i t à d i a r m i c h e p o s s o n o e s s e r e p o s s e d u t e , r i c l a s s i f i c h e r à l e t i p o l o g i e d i a r m i e r i d u r r à l a c a p a c i t à d e l c a r i c a t o r e p e r i f u c i l i d a c a c c i a " .