R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e r m e t t e t e m i d i r i b a d i r e a n c h e i n q u e s t a s e d e i l c o r d o g l i o d e l G o v e r n o p e r i l b r u t a l e a t t a c c o a n t i s e m i t a a S y d n e y , l a n o s t r a v i c i n a n z a a l p o p o l o a u s t r a l i a n o e a l l a c o m u n i t à e b r a i c a p r e s a d i m i r a d a t e r r o r i s t i p r o b a b i l m e n t e a f f i l i a t i a l l ' I s i s , i l n o s t r o p e n s i e r o a l l e m o l t e v i t t i m e , a i m o l t i f e r i t i . L a n o s t r a g r a t i t u d i n e v a a q u e l c i t t a d i n o , a n c h e l u i m u s u l m a n o , c h e c o n i l s u o i n t e r v e n t o h a e v i t a t o c h e l a s t r a g e f o s s e a d d i r i t t u r a p i ù p e g g i o r e . N e l s u o g e s t o e r o i c o s t a u n m e s s a g g i o p o t e n t i s s i m o : l a p a c e è d i f f i c i l e , i n e m i c i d e l l a p a c e p r o v e r a n n o a s a b o t a r l a i n o g n i m o d o . S p e t t a a g l i u o m i n i d i b u o n a v o l o n t à , d i q u a l u n q u e f e d e e o r i g i n e , f a r e d i t u t t o p e r c o s t r u i r l a e p r e s e r v a r l a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l e s u e c o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o .