M o n t e p u l c i a n o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e c i d i v i d i a m o a n c h e s u c o s a r i s p o n d e r e a M e l o n i i n m e r i t o a l l a p a r t e c i p a z i o n e a d A t r e j u , n o n f a c c i a m o a l t r o c h e f a r e i l g i o c o d e l l e d e s t r e " . L o d i c e D a r i o N a r d e l l a , c o m m e n t a n d o l e p a r o l e d i G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d e l l ' i n c o n t r o C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a , i n c o r s o a M o n t e p u l c i a n o . " M i p i a c e r e b b e c h e a l c u n e o p i n i o n i , c o m e i n q u e s t o c a s o q u e l l e d i C o n t e , v e n i s s e r o d e t t e r i s e r v a t a m e n t e a S c h l e i n i n v e c e c h e p u b b l i c a m e n t e , p e r c h é i l r i s u l t a t o , f o r s e a n c h e n o n v o l u t o , è a n c o r a u n a v o l t a q u e l l o d i a p p a r i r e s e n z a u n a p o s i z i o n e u n i t a r i a d i f r o n t e a M e l o n i , c h e i n v e c e s i p r e s e n t a c o m e l ' u n i c a i n d i s c u t i b i l e l e a d e r d e l l e d e s t r e " .