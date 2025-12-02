R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V i s t i g l i o s p i t i , n o n s o c o s a c i a n d r e b b e a f a r e l a S c h l e i n a d A t r e j u . M a o g n u n o f a q u e l l o c h e v u o l e . S e c ' è p o s s i b i l i t à d i c o n f r o n t o u n l e a d e r f a b e n e a d a n d a r c i ; s e è u n ' i n t e r v i s t a l a p u ò f a r e a n c h e d a a l t r e p a r t i . L ' u n i c o c h e a n d r à a p a r l a r e d i p r o b l e m i i t a l i a n i c r e d o s a r à i l c a r d i n a l e Z u p p i " . C o s ì P i e r L u i g i B e r s a n i a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " S e c o n d o m e u n p a r t i t o d i g o v e r n o d e v e u s a r e q u e s t i e v e n t i p e r f a r e c o n f r o n t i s e r i , p e r f a r e i l p u n t o d e l l a s i t u a z i o n e e a s c o l t a r e o p i n i o n i . N o n p e r f a r e u n a g r a n c a s s a " , c o n c l u d e B e r s a n i .