R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a M a t t i a F u r l a n i , c a m p i o n e m o n d i a l e d i s a l t o i n l u n g o , e s e m p i o d i t a l e n t o , i m p e g n o e d e d i z i o n e c h e r e n d e o n o r e n o n s o l o a s e s t e s s o , m a a l l ’ i n t e r a c o m u n i t à r e a t i n a " . L o a f f e r m a P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e Q u e s t o r e d e l l a C a m e r a . " L a s u a d e t e r m i n a z i o n e e l a s u a p a s s i o n e - a g g i u n g e - s o n o m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o p e r i l n o s t r o t e r r i t o r i o . A M a t t i a v a i l n o s t r o p i ù c a l o r o s o i n c o r a g g i a m e n t o p e r i l p r o s i e g u o d e l l a s u a c a r r i e r a s p o r t i v a , c o n l a c e r t e z z a c h e c o n t i n u e r à a p o r t a r e a l t o i l n o m e d i R i e t i s u i p a l c o s c e n i c i i n t e r n a z i o n a l i " .