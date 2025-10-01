R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' e r r o r e d i E u r o p e a n A t h l e t i c s c h e h a f a t t o u n p o s t p e r a n n u n c i a r e g l i E u r o p e i 2 0 2 6 n o n i n s e r e n d o A n t o n e l l a P a l m i s a n o t r a l e m e d a g l i e d i T o k y o 2 0 2 5 è s t a t o r i l a n c i a t o d i d e f a u l t s u i n o s t r i p r o f i l i s o c i a l . E ' s t a t o u n e r r o r e , m i h a c h i a m a t o e l o a b b i a m o p r o n t a m e n t e r i m o s s o . M i t i r o f u o r i s u b i t o d a l l e p o l e m i c h e , p e r m e c o n t a l a m e r i t o c r a z i a . P e r e s s e r e c h i a r i u n o r o n e i 1 0 0 m e t r i v a l e c o m e u n o o r o n e l l a m a r c i a o n e l l a n c i o d e l p e s o " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s i l p r e s i d e n t e d e l l a F i d a l S t e f a n o M e i i n m e r i t o a l l o s f o g o d e l l a m a r c i a t r i c e a z z u r r a A n t o n e l l a P a l m i s a n o c h e s u i s o c i a l h a a f f e r m a t o " S o n o s t a n c a . S t a n c a d e l l e m i e m e d a g l i e s i l e n z i o s e , d i u n a m a r c i a t r a t t a t a c o m e u n o s p o r t d i s e r i e B " . " R i b a d i s c o c h e p e r m e e p e r l a F i d a l g l i a t l e t i s o n o t u t t i u g u a l i - s o t t o l i n e a M e i - . D a l p u n t o d i v i s t a m e d i a t i c o n o n p o s s o f a r c i n i e n t e , n o n d i p e n d e d a m e " .