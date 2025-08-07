R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - P o s s e d e r e u n a n i m a l e d o m e s t i c o , c h e s i a u n c a n e o u n g a t t o , è u n a g i o i a p e r m o l t e f a m i g l i e i t a l i a n e , m a c o m p o r t a a n c h e u n a s e r i e d i r e s p o n s a b i l i t à e , s e m p r e p i ù s p e s s o , c o s t i i m p r e v i s t i . O l t r e a l l e s p e s e d i r o u t i n e c o m e v a c c i n a z i o n i , p u l i z i e d e n t a l i e t o e l e t t a t u r a , g l i a m i c i a q u a t t r o z a m p e p o s s o n o p r o v o c a r e i n c i d e n t i o a v e r e n e c e s s i t à d i c u r e m e d i c h e s t r a o r d i n a r i e , m e t t e n d o i n d i f f i c o l t à i l o r o p r o p r i e t a r i . I n q u e s t o c o n t e s t o , l e p o l i z z e a s s i c u r a t i v e p e r a n i m a l i d o m e s t i c i s t a n n o g u a d a g n a n d o p o p o l a r i t à a n c h e i n I t a l i a . S e b b e n e l a c u l t u r a d e l l e a s s i c u r a z i o n i p e r a n i m a l i n o n s i a a n c o r a c o m p l e t a m e n t e r a d i c a t a n e l n o s t r o P a e s e , n e g l i u l t i m i a n n i s i è r e g i s t r a t o u n i n t e r e s s e c r e s c e n t e . T u t t a v i a , r i m a n e a n c o r a u n a s c a r s a s e n s i b i l i t à s u q u e s t o t e m a , s o p r a t t u t t o s e p a r a g o n a t a a l l ’ a t t e n z i o n e c h e v i e n e d a t a a l l ’ a c q u i s t o d i c i b o o a b b i g l i a m e n t o p e r a n i m a l i . Q u e s t o f e n o m e n o s e m b r a p a r a d o s s a l e , c o n s i d e r a n d o i p o t e n z i a l i c o s t i i m p r e v i s t i d e r i v a n t i d a m a l a t t i e , i n c i d e n t i o d a n n i c a u s a t i a t e r z i . T r a l e c o m p a g n i e a s s i c u r a t i v e i t a l i a n e , P o s t e A s s i c u r a h a s v i l u p p a t o u n a l i n e a d e d i c a t a a g l i a n i m a l i d o m e s t i c i , o f f r e n d o c o p e r t u r e c h e s p a z i a n o d a l l e s p e s e v e t e r i n a r i e a l l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e . I l p r o d o t t o " P o s t e V i v e r e P r o t e t t i " p r e v e d e d u e o p z i o n i p r i n c i p a l i p e r c h i p o s s i e d e u n c a n e o u n g a t t o : i l r i m b o r s o d e l l e s p e s e v e t e r i n a r i e e l a c o p e r t u r a p e r r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e e t u t e l a l e g a l e . C O S A P R E V E D E : L a c o p e r t u r a R i m b o r s o S p e s e v e t e r i n a r i e i n c l u d e i l r i m b o r s o p e r i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i , l e s p e s e d i r i c o v e r o p r e e p o s t i n t e r v e n t o f i n o a 3 0 g i o r n i p r i m a e d o p o l ’ o p e r a z i o n e c o n u n m a s s i m a l e d i 2 . 0 0 0 e u r o e i l r i m b o r s o d e l l e s p e s e s e n z a i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o c h e c o p r e l e v i s i t e v e t e r i n a r i e g l i e s a m i e i r i c o v e r i i n c a s o d i m a l a t t i a o i n f o r t u n i o c o n u n m a s s i m a l e d i 1 . 0 0 0 e u r o . L a c o p e r t u r a R i m b o r s o S p e s e V e t e r i n a r i e s o l o p e r I n t e r v e n t o C h i r u r g i c o i n c l u d e l e s p e s e d o v u t e a l l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e q u e l l e e f f e t t u a t e n e i 3 0 g i o r n i p r i m a e d o p o l ’ i n t e r v e n t o f i n o a l r a g g i u n g i m e n t o d e l m a s s i m a l e d i 1 . 5 0 0 e u r o . L e p o l i z z e d i P o s t e A s s i c u r a i n c l u d o n o a n c h e s e r v i z i d i A s s i s t e n z a v e t e r i n a r i a , c o m e l a r i c e r c a d i c l i n i c h e s p e c i a l i z z a t e , f a r m a c i e v e t e r i n a r i e e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i u n a p e n s i o n e p e r l ’ a n i m a l e i n c a s o d i r i c o v e r o d e l p r o p r i e t a r i o . I n b a s e a l l a s t r u t t u r a v e t e r i n a r i a s c e l t a , i l c l i e n t e p u ò b e n e f i c i a r e d i u n a c o p e r t u r a p a r z i a l e ( 9 0 % d e l l e s p e s e ) s e s i r i v o l g e a u n c e n t r o c o n v e n z i o n a t o , o d e l 8 0 % s e s c e g l i e u n a s t r u t t u r a n o n c o n v e n z i o n a t a . È p r e v i s t a a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i e f f e t t u a r e , e n t r o 9 0 g i o r n i d a l l a s o t t o s c r i z i o n e d e l c o n t r a t t o , u n a v i s i t a v e t e r i n a r i a ; s e v i e n e e s e g u i t a i n u n c e n t r o c o n v e n z i o n a t o i l p r o p r i e t a r i o d e l l ’ a n i m a l e n o n a f f r o n t a a l c u n c o s t o m e n t r e s e e f f e t t u a t a s e n z a a v v a l e r s i d e l l e s t r u t t u r e c o n v e n z i o n a t e P o s t e A s s i c u r a r i m b o r s a u n f o r f a i t d i 4 5 e u r o . R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E E T U T E L A L E G A L E : U N A P R O T E Z I O N E C O M P L E T A : P o s t e A s s i c u r a o f f r e a n c h e l a c o p e r t u r a p e r l a R e s p o n s a b i l i t à C i v i l e , e s s e n z i a l e n e l c a s o i n c u i i l c a n e o i l g a t t o c a u s i n o d a n n i a t e r z i , c o m e l e s i o n i a p e r s o n e o a l t r i a n i m a l i , o d a n n e g g i n o p r o p r i e t à . Q u e s t a p o l i z z a t u t e l a i l p r o p r i e t a r i o e l a s u a f a m i g l i a , c o p r e n d o d a n n i f i n o a u n m a s s i m o d i 3 0 0 . 0 0 0 e u r o ; l a f r a n c h i g i a è d i 1 5 0 e u r o p e r s i n i s t r o . P e r i c a n i a r i s c h i o e l e v a t o d i a g g r e s s i v i t à ( l a l i s t a d e l l e r a z z e è r i p o r t a t a n e l l e c o n d i z i o n i d i a s s i c u r a z i o n i ) a l l ’ i m p o r t o d e l d a n n o v i e n e a p p l i c a t o l o S c o p e r t o d e l 1 5 % c o n i l m i n i m o d i 5 0 0 e u r o e d u n m a s s i m o d i 5 . 0 0 0 e u r o . P e r u n a p r o t e z i o n e c o m p l e t a , è i n c l u s a l a T u t e l a L e g a l e , c h e p e r m e t t e d i a v v a l e r s i d e l l ' a s s i s t e n z a d i u n l e g a l e i n c a s o d i d i s p u t e l e g a t e a i d a n n i c a u s a t i d a l l ’ a n i m a l e . Q u e s t a c o p e r t u r a o f f r e u n m a s s i m a l e d i 1 0 . 0 0 0 e u r o . Q U A N T O C O S T A A S S I C U R A R E U N A N I M A L E D O M E S T I C O ? I c o s t i d e l l e p o l i z z e v a r i a n o i n b a s e a l t i p o d i c o p e r t u r a s c e l t a e a l l ’ a n i m a l e a s s i c u r a t o . A d e s e m p i o , i l p r e m i o p e r l a c o p e r t u r a R i m b o r s o s p e s e v e t e r i n a r i e s o l o p e r i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e R e s p o n s a b i l i t à C i v i l e e T u t e l a L e g a l e p e r u n L a b r a d o r d i 3 a n n i a m m o n t a a c i r c a 2 1 0 e u r o , m e n t r e p e r u n g a t t o d e l l a s t e s s a e t à i l c o s t o è d i 1 5 6 e u r o c i r c a . P e r u n a p r o t e z i o n e p i ù a m p i a , a c q u i s t a n d o i l r i m b o r s o d e l l e s p e s e v e t e r i n a r i e a n c h e s e n z a i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , i l c o s t o p e r i l L a b r a d o r d i 3 a n n i d i e t à s a l e a 4 6 9 e u r o c i r c a m e n t r e p e r i l g a t t o a m m o n t a a 3 6 4 e u r o c i r c a . L A S I C U R E Z Z A A L P R I M O P O S T O : C o n i l c r e s c e n t e n u m e r o d i a n i m a l i d o m e s t i c i i n I t a l i a , l a p r o t e z i o n e a s s i c u r a t i v a d i v e n t a s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e p e r g a r a n t i r e l a t r a n q u i l l i t à d e i p r o p r i e t a r i . L e s o l u z i o n i o f f e r t e d a c o m p a g n i e c o m e P o s t e A s s i c u r a r a p p r e s e n t a n o u n ' o p z i o n e e f f i c a c e p e r t u t e l a r s i d a c o s t i i m p r e v i s t i e d a n n i a t e r z i , c o n t r i b u e n d o c o s ì a p r e n d e r s i c u r a d e g l i a n i m a l i e a g e s t i r e e v e n t u a l i p r o b l e m a t i c h e l e g a t e a l l a l o r o g e s t i o n e .