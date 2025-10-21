R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S u i d r a m m a t i c i f a t t i d i R i e t i l e p a r o l e d e l p r o c u r a t o r e n a z i o n a l e a n t i m a f i a e a n t i t e r r o r i s m o M e l i l l o s o n o m o l t o i m p o r t a n t i e i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o P i a n t e d o s i n e d e v e t e n e r c o n t o . L a m i l i t a r i z z a z i o n e d i g r u p p i v i o l e n t i c h e r u o t a n o n o n s o l o a t t o r n o a l c a l c i o m a a n c h e a g l i a l t r i s p o r t , c o m e a p p u n t o i l b a s k e t , a v v i e n e a t t o r n o a p a r o l e d ' o r d i n e t i p i c h e d e l s u p r e m a t i s m o a r i a n o e d e l l ' a n t i s e m i t i s m o : q u e s t i a m b i e n t i d e v o n o e s s e r e m o n i t o r a t i , c o n t r o l l a t i e f e r m a t i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i A v s F i l i b e r t o Z a r a t t i , d o p o l e p a r o l e d e l p r o c u r a t o r e G i o v a n n i M e l i l l o s u i f a t t i d e g l i u l t r a s n e l r e a t i n o .