R o m a , 2 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " U n o s t r a n o s i l e n z i o d a p a r t e d i c h i , d i f r o n t e a c e r t i f a t t i d i c r o n a c a , n o n p e r d e o c c a s i o n e p e r c o m m e n t a r e c o m e u n q u a l s i a s i i n f l u e n c e r . N o n s i p e r d e m a i o c c a s i o n e p e r p u n t a r e i l d i t o q u a n d o l a v i o l e n z a r i g u a r d a ‘ i l d i v e r s o ’ , u n m a n i f e s t a n t e o u n m i g r a n t e . Q u a n d o p e r ò l a v i o l e n z a n a s c e a l t r o v e , q u a n d o a f f i o r a i n c o n t e s t i c h e t o c c a n o c e r t e a r e e o a m b i e n t i , a l l o r a t u t t o t a c e " . L o s c r i v e i l d e p u t a t o d e l P d A n d r e a R o s s i i n u n l u n g o p o s t p u b b l i c a t o s u i s o c i a l . " N o n s i t r a t t a d i f a r e p r o p a g a n d a o d i u s a r e u n e p i s o d i o p e r c o l p i r e l ’ a v v e r s a r i o p o l i t i c o . S a r e b b e s t u p i d o , e a n c h e i n g i u s t o . M a è a l t r e t t a n t o s b a g l i a t o f i n g e r e c h e n o n e s i s t a u n p r o b l e m a , c h e l a v i o l e n z a n o n s i a n n i d i a n c h e i n l u o g h i e a m b i e n t i c h e p r e f e r i a m o n o n g u a r d a r e o v o g l i a m o n o n v e d e r e ” , p r o s e g u e R o s s i . " E c c o p e r c h é s e r v e p a r l a r n e , e s e r v e f a r l o c o n s e r i e t à . N o n b a s t a n o i n d a g i n i o c c a s i o n a l i o r e p r e s s i o n i e p i s o d i c h e : s e r v e u n l a v o r o s i s t e m a t i c o , t r a s p a r e n t e , c o m e q u e l l o p r o p o s t o d a l c o l l e g a M a u r o B e r r u t o c o n l ’ i d e a d i u n a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ’ i n c h i e s t a s u l m o n d o d e l t i f o o r g a n i z z a t o " , s c r i v e t r a l e a l t r e c o s e i l d e p u t a t o d e m c h e p o i c o n c l u d e : " N o n è u n t e m a d i d e s t r a o d i s i n i s t r a : è u n a q u e s t i o n e d i v e r i t à , t r a s p a r e n z a e r i s p e t t o p e r c h i v i v e l o s p o r t p e r q u e l l o c h e è . P e r c h é s e d i f r o n t e a t u t t o q u e s t o s i c o n t i n u a a t a c e r e , a l l o r a s ì , t u t t o t a c e , m a a p e r d e r e è l a n o s t r a i d e a d i c o m u n i t à " .