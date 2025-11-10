R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I m o d e l l i p r e d i t t i v i i n s a n i t à s o n o " u n n u o v o s t r u m e n t o u t i l e p e r i d e c i s o r i a l f i n e d i g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . L o h a d e t t o F i l i p p o R u m i , p a r t n e r e c o - f o u n d e r d i A l t e m s A d v i s o r y , i n t e r v e n e n d o a l s i m p o s i o ' N u o v i m o d e l l i f a r m a c o - e c o n o m i c i a s u p p o r t o d e l d e c i s o r e : p o l i c y p r e d i c t i v e m o d e l i n a s m a g r a v e ' , a G e n o v a n e l c o r s o d e l 4 6 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i f o - S o c i e t à i t a l i a n a d i f a r m a c i a o s p e d a l i e r a e d e i s e r v i z i f a r m a c e u t i c i d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e . " N e l l o s p e c i f i c o , i l m o d e l l o p r e d i t t i v o d i c u i a b b i a m o d i s c u s s o - s p i e g a R u m i - i n d a g a , a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o b a s a t o s u l ' b u d g e t i m p a c t ' , l e c o n s e g u e n z e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i e d e r i v a n t i d a l l ' i n t r o d u z i o n e o d a l l a d i f f u s i o n e d i u n a d e t e r m i n a t a t e c n o l o g i a s a n i t a r i a a l l ' i n t e r n o d i u n c o n t e s t o d i r i f e r i m e n t o " . T r e l e p o l i c y i n d a g a t e , i l l u s t r a l ' e s p e r t o : " Q u e l l a s u l l ' a d e r e n z a a l l e t e r a p i e p r e s c r i t t e n e l l ' a m b i t o d e l l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e , i n p a r t i c o l a r e n e l l ' a s m a e n e l l ' a s m a g r a v e ; q u e l l a r e l a t i v a a l l a d i f f u s i o n e d e i f a r m a c i b i o l o g i c i p e r l a p o p o l a z i o n e e l e g g i b i l e e , l ' u l t i m a , s u l l a g e s t i o n e e l a p r e s a i n c a r i c o t e m p e s t i v a d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a q u e s t a p a t o l o g i a . E ' e m e r s o c h e q u e s t e 3 p o l i c y , i n s i e m e , p o s s o n o a v e r e u n i m p a t t o m o l t o s i g n i f i c a t i v o n o n s o l o i n t e r m i n i d i r i s o r s e s a n i t a r i e d i r e t t e , m a a n c h e d i c o s t i i n d i r e t t i , c o n u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e l l e p e r d i t e d i p r o d u t t i v i t à l e g a t e a l l e g i o r n a t e d i l a v o r o p e r s o a c a u s a d e l l a c o n d i z i o n e " . I l m o d e l l o d e s c r i t t o , c o n c l u d e R u m i , " r a p p r e s e n t a u n ' i n n o v a z i o n e n e l l ' a m b i t o d e l l e v a l u t a z i o n i e c o n o m i c h e i n s a n i t à u t i l i a g a r a n t i r e l ' e f f i c i e n z a a l l o c a t i v a n e c e s s a r i a p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " .