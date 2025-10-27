R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a f i c t i o n ' M à k a r i 4 ' , t r a s m e s s a i e r i s u R a i 1 , è s t a t o i l p r o g r a m m a p i ù v i s t o d e l p r i m e t i m e , c o n 2 . 6 8 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 1 7 . 1 % d i s h a r e , i e r i d o m e n i c a 2 6 o t t o b r e . A l s e c o n d o p o s t o ' L a N o t t e n e l C u o r e ' s u C a n a l e 5 , c h e h a c o n q u i s t a t o 2 . 2 4 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 1 5 . 3 % d i s h a r e . T e r z o p i a z z a m e n t o p e r ' R e p o r t ' s u R a i 3 , c o n 1 . 6 6 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 9 . 3 % d i s h a r e ( p r e c e d u t o d a l l a p r e s e n t a z i o n e a 1 . 7 6 1 . 0 0 0 e l ’ 8 . 5 % ) . A s e g u i r e , t r a g l i a l t r i a s c o l t i d e l p r i m e t i m e : ' L e I e n e ' s u I t a l i a 1 ( 9 5 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 7 . 9 % ) ; ' C h e T e m p o C h e F a ' s u l N o v e ( 1 . 4 8 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 8 . 2 % ) e ' I l T a v o l o ' ( 6 1 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 6 . 6 % ) ; ' F u o r i d a l C o r o ' s u R e t e 4 ( 5 6 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 4 . 5 % ) ; ' N . C . I . S . – U n i t à A n t i c r i m i n e ' s u R a i 2 ( 4 7 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 2 . 6 % ) e ' N . C . I . S . O r i g i n s ' ( 3 8 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 1 . 9 % ) ; ' M a g m a M a t t a r e l l a – I l d e l i t t o p e r f e t t o ' s u L a 7 ( 2 0 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 1 . 1 % ) ; i l ' G r a n P r e m i o d i F o r m u l a 1 ' s u T v 8 ( 9 5 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 7 . 6 % ) . I n a c c e s s p r i m e t i m e , s u C a n a l e 5 ' G i r a L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' h a o t t e n u t o 3 . 8 5 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 1 9 . 3 % d i s h a r e , m e n t r e ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' h a r a c c o l t o 4 . 8 7 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i p a r i a l 2 3 . 7 % . S u R a i 1 , d o p o l a p r e s e n t a z i o n e ( 3 . 8 3 8 . 0 0 0 – 1 9 . 2 % ) , ' A f f a r i T u o i ' h a r e g i s t r a t o 4 . 6 9 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 2 2 . 8 % d i s h a r e . N e l p r e s e r a l e , s u R a i 1 ' L ’ E r e d i t à – L a S f i d a d e i 7 ' h a o t t e n u t o 3 . 2 5 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 0 . 7 % ) , m e n t r e ' L ’ E r e d i t à ' h a c o i n v o l t o 4 . 3 9 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 4 . 5 % ) . S u C a n a l e 5 , l a r e p l i c a d i ' A v a n t i i l P r i m o ' h a i n t r a t t e n u t o 2 . 5 7 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 1 7 . 1 % ) e ' A v a n t i u n A l t r o ' h a c o n v i n t o 3 . 1 8 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 1 8 . 5 % ) . N e l p o m e r i g g i o , s u R a i 1 ' D o m e n i c a I n ' h a r a c c o l t o 2 . 0 1 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 1 6 . 3 % ) n e l l a p r i m a p a r t e e 1 . 4 5 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 1 3 . 2 % ) n e l l a s e c o n d a ( I S a l u t i d i M a r a a 1 . 2 5 8 . 0 0 0 e l ’ 1 1 . 7 % ) . A s e g u i r e ' D a N o i … a R u o t a L i b e r a ' h a o t t e n u t o 1 . 7 1 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 1 3 . 3 % ) . S u C a n a l e 5 , d o p o ' L ’ A r c a d i N o è ' ( 2 . 4 0 8 . 0 0 0 – 1 8 . 1 % ) , ' A m i c i ' h a r a g g i u n t o 3 . 0 1 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 5 % ) . ' V e r i s s i m o ' h a i n t r a t t e n u t o 2 . 2 9 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 1 . 7 % ) n e l l a p r i m a p a r t e e 2 . 6 1 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 1 . 6 % ) n e l l a s e c o n d a ( ' G i r i d i V a l z e r ' ; I S a l u t i d i V e r i s s i m o a 2 . 5 2 2 . 0 0 0 e i l 1 7 . 8 % ) .