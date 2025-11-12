R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A s c e n d i s P h a r m a I t a l i a c e l e b r a 1 a n n o d i a t t i v i t à n e l n o s t r o P a e s e . L a f a r m a c e u t i c a h a a p e r t o l a f i l i a l e a M i l a n o i l 1 ° o t t o b r e 2 0 2 4 . F o n d a t a i n D a n i m a r c a , è o g g i u n a m u l t i n a z i o n a l e e u r o p e a i m p e g n a t a a f o r n i r e u n a r i s p o s t a t e r a p e u t i c a a b i s o g n i c l i n i c i r i l e v a n t i e n o n a n c o r a s o d d i s f a t t i , i n p a r t i c o l a r e n e l l ' a m b i t o d e l l ' e n d o c r i n o l o g i a r a r a , r i c o r d a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a . D a l l a s u a n a s c i t a c o m e s t a r t u p a d o g g i h a o t t e n u t o l ' a u t o r i z z a z i o n e a l l ' i m m i s s i o n e i n c o m m e r c i o d i 2 f a r m a c i i n E u r o p a , m e n t r e u n t e r z o t r a t t a m e n t o è a t t u a l m e n t e i n f a s e d i v a l u t a z i o n e . N e l s u o p r i m o a n n o i n I t a l i a , A s c e n d i s h a a v v i a t o u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e v o l t e a f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l ' i p o p a r a t i r o i d i s m o e s u l l a c o m p l e s s i t à d e l l a g e s t i o n e c l i n i c a d e l l e p a t o l o g i e r a r e . T r a q u e s t e r i e n t r a l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a ' G u i d a a i d i r i t t i d e i p a z i e n t i ' , s v i l u p p a t a d a O m a r - O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d e l l ' a z i e n d a , s t r u m e n t o i n f o r m a t i v o p e r f a c i l i t a r e l ' a c c e s s o d e i p a z i e n t i a i p e r c o r s i d i c u r a e a l l e t u t e l e d i s p o n i b i l i , c o n t r i b u e n d o a u n a p i ù c o r r e t t a p r e s a i n c a r i c o d a p a r t e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . I l m e s e d i n o v e m b r e h a r a p p r e s e n t a t o i n o l t r e u n m o m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e p e r l a c o m u n i t à e n d o c r i n o l o g i c a c o n l a p r e s e n t a z i o n e , d u r a n t e i l C o n g r e s s o n a z i o n a l e A m e - A s s o c i a z i o n e m e d i c i e n d o c r i n o l o g i , d e l l e p r i m e l i n e e g u i d a n a z i o n a l i d e d i c a t e a l l ' i p o p a r a t i r o i d i s m o , c o n i n d i r i z z i c l i n i c i c o n d i v i s i a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d i u n a c o n d i z i o n e p o c o r i c o n o s c i u t a e s o g g e t t a a r i t a r d i d i a g n o s t i c i . ( V I D E O ) " S i a m o o r g o g l i o s i d e l l a v o r o s v o l t o n e l l a r e d a z i o n e d e l l e n u o v e l i n e e g u i d a d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à p e r l a g e s t i o n e t e r a p e u t i c a d e l l ' i p o p a r a t i r o i d i s m o p o s t - c h i r u r g i c o d e l l ' a d u l t o - c o m m e n t a A n d r e a P a l e r m o , m e d i c o e n d o c r i n o l o g o U o c P a t o l o g i e o s t e o - m e t a b o l i c h e e d e l l a t i r o i d e , F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o C a m p u s B i o - M e d i c o R o m a - I l c o m i t a t o t e c n i c o - s c i e n t i f i c o e i l p a n e l d e l l e l i n e e g u i d a , c h e r i u n i s c o n o e m i n e n t i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e p i ù a u t o r e v o l i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d e l s e t t o r e , i n s i e m e a l l ' a s s o c i a z i o n e d e i p a z i e n t i , h a n n o d e f i n i t o i n m o d o c h i a r o e p r e c i s o g l i a m b i t i d i u t i l i z z o c l i n i c o d e l l e t e r a p i e s o s t i t u t i v e i n f u n z i o n e d e l l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e d i s p o n i b i l i , i n d i c a z i o n i t e r a p e u t i c h e a p p r o v a t e e b u o n a p r a t i c a c l i n i c a " . A s c e n d i s h a s o s t e n u t o a n c h e u n e v e n t o d e d i c a t o a l l e m a l a t t i e e n d o c r i n e r a r e , i l 5 n o v e m b r e s c o r s o , n e l l a r e s i d e n z a d e l l ' a m b a s c i a t o r e d i D a n i m a r c a i n I t a l i a : u n c o n f r o n t o d i r e t t o t r a i s t i t u z i o n i , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e r a p p r e s e n t a n z e d e i p a z i e n t i p e r u n o s c a m b i o d i e s p e r i e n z e e c o m p e t e n z e u t i l i a m i g l i o r a r e g l i s t a n d a r d d i c u r a . C o m e h a s o t t o l i n e a t o P e t e r T a k s o e - J e n s e n , a m b a s c i a t o r e d i D a n i m a r c a i n I t a l i a : " L ' E u r o p a d e v e a g i r e i n s i e m e s u l l e m a l a t t i e r a r e , p e r c h é p e r t r o p p o t e m p o t r o p p e p e r s o n e h a n n o d o v u t o a f f r o n t a r e d i a g n o s i t a r d i v e , c u r e f r a m m e n t a t e e u n a c c e s s o d i s e g u a l e a t r a t t a m e n t i c h e c a m b i a n o l a q u a l i t à d e l l a v i t a " . A t t r a v e r s o i l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a f i l i a l e i t a l i a n a , l ' a t t i v a z i o n e d i p r o g e t t i d e d i c a t i a i p a z i e n t i e l a p a r t e c i p a z i o n e a l l o s v i l u p p o d e i p e r c o r s i c l i n i c i n a z i o n a l i , l ' a z i e n d a c o n f e r m a i l p r o p r i o r u o l o a t t i v o n e l s u p p o r t o a l l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a , c o n l ' o b i e t t i v o d i f a v o r i r e u n a c c e s s o s e m p r e p i ù e q u o e o m o g e n e o a l l e c u r e n e l p a n o r a m a d e l l e m a l a t t i e e n d o c r i n e r a r e . " S i a m o i m p e g n a t i a c o n t i n u a r e a c o l l a b o r a r e c o n l e a u t o r i t à - c o n c l u d e T h o m a s C a r l o M a r i a T o p i n i , G e n e r a l M a n a g e r d i A s c e n d i s I t a l i a - p e r g a r a n t i r e l ' a c c e s s o p e r t u t t i p a z i e n t i c o n i p o p a r a t i r o i d i s m o c r o n i c o n o n c o n t r o l l a t o c h e a t t e n d o n o d a a n n i u n a s o l u z i o n e r i s o l u t i v a " .