M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i r i n n o v a d a l 6 a l 1 4 d i c e m b r e a F i e r a m i l a n o R h o l ' a p p u n t a m e n t o p i ù a t t e s o d e l l ' A v v e n t o m e n e g h i n o : è A r t i g i a n o i n F i e r a , l a p i ù g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e a l m o n d o d e d i c a t a a g l i a r t i g i a n i e a l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e , c h e q u e s t ' a n n o t a g l i a i l t r a g u a r d o d e l l a t r e n t e s i m a e d i z i o n e , c o n f e r m a n d o s i l a d e s t i n a z i o n e i d e a l e p e r f a r e i l p i e n o d i r e g a l i d i N a t a l e o r i g i n a l i e d i q u a l i t à . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . L ' e s p e r i e n z a s i c o m p l e t a c o n i s a p o r i d a t u t t a I t a l i a e d a l m o n d o , g r a z i e a u n ’ i n c r e d i b i l e v a r i e t à d i p r o d o t t i g a s t r o n o m i c i , s t a n d c u l i n a r i , r i s t o r a n t i e a r e e r i s t o r o . Q u e s t ’ a n n o l a m a n i f e s t a z i o n e c h i a m a a r a c c o l t a n e i n o v e p a d i g l i o n i d i F i e r a m i l a n o R h o ( u n o i n p i ù r i s p e t t o a l l ’ a n n o s c o r s o ) c i r c a 2 . 8 0 0 a r t i g i a n i p r o v e n i e n t i d a c i r c a 9 0 P a e s i d e i c i n q u e c o n t i n e n t i e d a t u t t e l e r e g i o n i d ’ I t a l i a : u n v e r o e p r o p r i o " g i r o d e l m o n d o " i n s o l i n o v e g i o r n i t r a l a b e l l e z z a e l a b o n t à d e l l e a r t i e d e i m e s t i e r i d e l g l o b o . L a p i ù g r a n d e v e t r i n a m o n d i a l e d e d i c a t a a l s a p e r f a r e a r t i g i a n o o f f r e u n a v a s t a g a m m a d i p r o d o t t i u n i c i e f a t t i a m a n o , o r i g i n a l i p e r d e f i n i z i o n e . O g n i p r o d o t t o è u n p e z z o d i s t o r i a a r t i g i a n a , p e r f e t t o p e r f a r e ( o f a r s i ) u n r e g a l o s p e c i a l e d a m e t t e r e s o t t o l ' a l b e r o . D a l l ’ a b b i g l i a m e n t o a l d e s i g n , d a l l ’ a r r e d o a g l i a c c e s s o r i , d a i g i o i e l l i a i p r o d o t t i p e r l a s a l u t e , i l b e n e s s e r e e i l t e m p o l i b e r o , c ’ è s o l o l ’ i m b a r a z z o d e l l a s c e l t a . C u r i o s a n d o t r a g l i s t a n d d e g l i a r t i g i a n i s i s c o p r e u n m o s a i c o d i m a n u f a t t i u n i c i . S i v a d a i g i o i e l l i s p a g n o l i i s p i r a t i a G a u d ì a i s a p o n i e q u o - s o l i d a l i , f r u t t o d e l l a v o r o d e l l e a r t i g i a n e d e l B u r k i n a F a s o , f i n o a l l e c a n d e l e e a i b o u q u e t i n c e r a d i s o i a c h e a r r i v a n o d a l V e n e t o o a l l e u n i c h e c a n d e l e p i a t t e a l m o n d o i n a r r i v o d a l l a L i t u a n i a e d e c o r a t e c o m e t e l e a r t i s t i c h e . S e n z a d i m e n t i c a r e i t a n t i p r o d o t t i s o s t e n i b i l i c o m e l e m a r m e l l a t e e c o m p o s t e s a r d e , i n n o a l l ’ i m p e r f e z i o n e d e l l a b o n t à e d e l l a l o t t a a l l o s p r e c o , i p r o d o t t i d i c o s m e s i n a t u r a l e e b o t a n i c a e q u e l l i r i c i c l a t i . N o n m a n c a n o i t a n t i p r o d o t t i d e l l ' i n g e g n o i t a l i a n o c o m e l a T u r b o M o k a , i n v e n z i o n e d i u n i n g e g n e r e l o m b a r d o c h e , c o m e s u g g e r i s c e i l n o m e , m e t t e i l t u r b o a l c a f f è . L a s e l e z i o n e p r o s e g u e c o n g l i e l e g a n t i a b i t i e t e s s u t i g i o r d a n i , c r e a t i d a u n g r u p p o d i a r t i g i a n e d i A m m a n , g l i i n f u s i e i t è l o c a l i d e l T o g o , d a i s a p o r i d a v v e r o u n i c i , l e b o r s e r i c a m a t e c o n f i l i d i s e t a d a l l ’ A r m e n i a , l e s p l e n d i d e c e r a m i c h e d e l l a C a b i l i a , s o l o p e r c i t a r e a l c u n e d e l l e n o v i t à i n m o s t r a q u e s t ’ a n n o a d A r t i g i a n o i n F i e r a . P e r c h i n o n s a r e s i s t e r e a g l i a c q u i s t i , è p o s s i b i l e u s u f r u i r e d e l c e n t r o s e r v i z i K i p o i n t d i P o s t e I t a l i a n e a t t i v o i n f i e r a , p e r f a r s i r e c a p i t a r e c o m o d a m e n t e a c a s a l a m e r c e c o n t a r i f f e c h e v a r i a n o i n b a s e a p e s i e i n g o m b r i . A r t i g i a n o i n F i e r a è a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r v i a g g i a r e t r a i t a n t i s a p o r i e c u c i n e d e l l ’ I t a l i a e d e l m o n d o i n u n ’ i n c r e d i b i l e v a r i e t à d i s p e c i a l i t à d a a s s a g g i a r e e c o m p r a r e t r a g l i s t a n d e d a g u s t a r e n e i 3 0 r i s t o r a n t i e n e i 2 0 L u o g h i d e l G u s t o c h e r a c c o n t a n o l e d i v e r s e i d e n t i t à g a s t r o n o m i c h e . T r a l e n o v i t à t u t t e d a p r o v a r e d i q u e s t ’ a n n o c i s o n o i r i s t o r a n t i c a l a b r e s e , s a r d o e i n d i a n o , o l t r e a l n u o v o L u o g o d e l G u s t o c a r a i b i c o c o n r o p a v i e j a e c h i p s a l p l a t a n o . N e i g i o r n i d e l l a f i e r a s a r à p o s s i b i l e a s s a g g i a r e l e s p e c i a l i t à d a n o r d a s u d d e l l o S t i v a l e , p a s s a n d o c a n e d e r l i a l t o a t e s i n i e l a p a s t a a l l a n o r m a t i p i c a d e l l a S i c i l i a , m a a n c h e a g n o l o t t i p i e m o n t e s i o p i z z a n a p o l e t a n a . T r a i r i s t o r a n t i i t a l i a n i s i p o t r à s c e g l i e r e - s o l o p e r c i t a r n e a l c u n i - t r a l e s p e c i a l i t à d i P i e m o n t e , A l t o A d i g e , V a l t e l l i n a , T o s c a n a , U m b r i a , A b r u z z o e a n c o r a V e n e t o , P u g l i a , L i g u r i a e L a z i o . A l t r e t t a n t o a m p i a è l ’ o f f e r t a i n t e r n a z i o n a l e , b e n r a p p r e s e n t a t a – t r a g l i a l t r i p a e s i – d a A r g e n t i n a , G r e c i a , M e s s i c o , S p a g n a , G e r m a n i a , A u s t r a , I r l a n d a e S t a t i U n i t i m a a n c h e A f r i c a , S r i L a n k a e G i a p p o n e . A c c a n t o a i g r a n d i c l a s s i c i d e l l a t r a d i z i o n e i t a l i a n a , s a r à q u i n d i p o s s i b i l e a v v e n t u r a r s i t r a t a n t e s p e c i a l i t à i n t e r n a z i o n a l i , c o m e i t a c o s m e s s i c a n i , l a p a e l l a s p a g n o l a , i l r a m e n g i a p p o n e s e , i l c h a n a m a s a l a i n d i a n o e m o l t e a l t r e s o r p r e s e . L ’ i n g r e s s o a d A r t i g i a n o i n F i e r a è g r a t u i t o : i n u o v i v i s i t a t o r i p o s s o n o o t t e n e r e i l p r o p r i o p a s s s u l s i t o a r t i g i a n o i n f i e r a . i t i n p o c h i e s e m p l i c i c l i c k : b a s t a i n s e r i r e l a p r o p r i a e m a i l n e l l a s e z i o n e ' O t t i e n i i l t u o p a s s g r a t u i t o ' p e r r i c e v e r e i l Q R c o d e d a s a l v a r e s u l c e l l u l a r e e m o s t r a r e a l l ' i n g r e s s o . C h i è g i à i s c r i t t o a l l a c o m m u n i t y , h a v i s i t a t o l e s c o r s e e d i z i o n i o è c l i e n t e d e l l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , i n v e c e , h a g i à r i c e v u t o i l b i g l i e t t o d ’ a c c e s s o d i r e t t a m e n t e v i a e m a i l . I p r i n c i p a l i m e z z i d i t r a s p o r t o p e r r a g g i u n g e r e l a m a n i f e s t a z i o n e r e s t a n o l a l i n e a M 1 d e l l a m e t r o p o l i t a n a ( f e r m a t a R h o F i e r a ) , l e l i n e e r e g i o n a l i e d e l p a s s a n t e f e r r o v i a r i o T r e n o r d e l ' A l t a V e l o c i t à c o n I t a l o . L a d i s p o n i b i l i t à t o t a l e d i p a r c h e g g i s a r à d i o l t r e 1 0 . 0 0 0 p o s t i a u t o . A r t i g i a n o i n F i e r a v a n t a t r a l e m e d i a p a r t n e r s h i p q u e l l a d i R a i I t a l i a e T g r , c h e h a n n o e s p r e s s o i l p r o p r i o s o s t e g n o r i c o n o s c e n d o i l v a l o r e s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l l ’ e v e n t o .