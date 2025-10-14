R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l l a p r e s e n z a d e l C a r d i n a l e B a l d o R é i n a , v i c a r i o d e l P a p a p e r l a D i o c e s i d i R o m a , n e l l a c h i e s a p a r r o c c h i a l e d i S a n M a r c o E v a n g e l i s t a è s t a t a s v e l a t a , a c o n c l u s i o n e d i u n l u n g o p r o g e t t o d i r e s t a u r o , l a P a l a d ’ a l t a r e , r a p p r e s e n t a n t e l a M a d o n n a d e l l ' E s i l i o d e l p i t t o r e z a r a t i n o A n d r e a F o s s o m b r o n e . L ’ o p e r a e r a s t a t a d o n a t a n e l 1 9 5 0 a l l a c o m u n i t à G i u l i a n o - D a l m a t a d i R o m a d a i c o n i u g i E l i o B r a c c o e N i n a S a l a t a . I l p r o g e t t o , c u r a t o e c o o r d i n a t o d a l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l l ’ A n v g d d i R o m a ( f i n a n z i a t o d a L . 7 2 . 0 1 ) , h a r i g u a r d a t o i l r e c u p e r o e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a P a l a d ’ a l t a r e , c h e o r a p o t r à e s s e r e d i n u o v o a m m i r a t a n e l l a c h i e s a d i P i a z z a G i u l i a n i e D a l m a t i , l u o g o d i c u l t o p e r i r e s i d e n t i n e l q u a r t i e r e . L ’ o p e r a r e s t a u r a t a a n d r à c o s ì a d a r r i c c h i r e u l t e r i o r m e n t e i l M u s e o d i f f u s o , q u a l i f i c a d i c u i o r m a i i l Q u a r t i e r e è i n s i g n i t o u f f i c i a l m e n t e d a a l c u n i a n n i . L a c e r i m o n i a u f f i c i a l e , c o n S a n t a M e s s a p r e s i e d u t a d a l C a r d i n a l e B a l d o R é i n a , è a v v e n u t a a l l a p r e s e n z a d e l l e a u t o r i t à l o c a l i , i s t i t u z i o n a l i , r e l i g i o s e , c i v i l i , m i l i t a r i , d e l l a P r e s i d e n t e d e l l ’ A n v g d d i R o m a D o n a t e l l a S c h ü r z e l i n s i e m e a l l ’ E s e c u t i v o e d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e A s s o c i a z i o n i s t o r i c h e d e l l ’ E s o d o p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o ; l ’ e v e n t o h a v i s t o a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e , p e r l a F a m i g l i a B r a c c o , d i G e m m a B r a c c o , V i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o , a c c o m p a g n a t a d a l l a f i g l i a E v a P e d r a z z i n i , c o n s i g l i e r e d i F o n d a z i o n e B r a c c o e d i B r a c c o S p A . I l r e s t a u r o d à e v i d e n z a a l m e c e n a t i s m o d e l f o n d a t o r e d e l G r u p p o B r a c c o , c h e f u c o m m i t t e n t e e c h e h a s e m p r e d i m o s t r a t o a t t e n z i o n e a l l a p r o p r i a t e r r a d ’ o r i g i n e e a g l i e s u l i g i u l i a n o - d a l m a t i . N a t o i l 3 a p r i l e 1 8 8 4 a N e r e s i n e , s u l l ’ i s o l a d i L u s s i n o i n I s t r i a , E l i o B r a c c o n e l 1 9 0 8 s p o s a G i o v a n n a ' N i n a ' S a l a t a , s o r e l l a d e l s e n a t o r e d e l R e g n o F r a n c e s c o S a l a t a , e d i v e n t a i n q u e g l i a n n i s e g r e t a r i o c o m u n a l e d i N e r e s i n e e d i O s s e r o , n e l l ’ i s o l a d i C h e r s o . F i g u r a d i p r i m o p i a n o d e l l ’ i r r e d e n t i s m o i s t r i a n o , n e l 1 9 1 4 E l i o v i e n e a r r e s t a t o c o n l ’ a c c u s a d i a l t o t r a d i m e n t o e p o r t a t o n e l l e p r i g i o n i d i G r a z i n A u s t r i a d o v e p a s s e r à d u e a n n i d u r i s s i m i . A n c h e t u t t a l a f a m i g l i a v i e n e a r r e s t a t a e i n t e r n a t a a M i t t e r g r a b e r n ( A u s t r i a ) . D o p o e s s e r e s t a t o p r o c e s s a t o e g i u d i c a t o n o n c o l p e v o l e , E l i o B r a c c o v i e n e i n v i a t o c o m e a i u t a n t e n e l l a l a v a n d e r i a m i l i t a r e d i F e l d b a c h . L a p r i g i o n i a d i G r a z – d u e a n n i d i d e t e n z i o n e i n c o n d i z i o n i d u r i s s i m e , c o m e t e s t i m o n i a n o l e s u e s t r u g g e n t i l e t t e r e e i l d i a r i o s c r i t t o i n c a r c e r e , f u a f f r o n t a t a d a E l i o c o n c o r a g g i o e d e t e r m i n a z i o n e . P r o p r i o c o n q u e l d r a m m a t i c o e v e n t o i n i z i a r o n o a n c h e l e v i c i s s i t u d i n i c h e h a n n o p o r t a t o l a f a m i g l i a B r a c c o d a N e r e s i n e a M i l a n o , d o v e d i l ì a p o c o – n e l g i u g n o d e l 1 9 2 7 – n a s c e r à i l f u t u r o G r u p p o B r a c c o . “ S o n o m o l t o g r a t a a l l ’ A s s o c i a z i o n e G i u l i a n o D a l m a t a d i R o m a ” , h a a f f e r m a t o G e m m a B r a c c o , V i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B r a c c o . “ I l n o s t r o l e g a m e c o n q u e l l e t e r r e è s e m p r e r i m a s t o f o r t i s s i m o . N e l s e c o n d o D o p o g u e r r a , d i f r o n t e a l d r a m m a d e l l ’ e s o d o g i u l i a n o - d a l m a t a , n o s t r o p a d r e F u l v i o s i p r o d i g ò p e r g l i e s u l i i s t r i a n i d e l c a m p o p r o f u g h i d i V i l l a R e a l e d i M o n z a , r e s t i t u e n d o l o r o l a d i g n i t à d i c i t t a d i n i e d i l a v o r a t o r i . U n l e g a m e c h e a b b i a m o t e n u t o v i v o n e g l i a n n i . N e l l ’ o t t i c a d e l s u o c o n s u e t o i m p e g n o , n e l 2 0 2 0 a d e s e m p i o l a F o n d a z i o n e B r a c c o h a f i n a n z i a t o , d ’ i n t e s a c o n i l C o m u n e d i M i l a n o e i n s i e m e a l C o m i t a t o P r o M o n u m e n t o ( p r e s s o A n v g d d i M i l a n o ) , l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a s t e l e d i P i a z z a d e l l a R e p u b b l i c a a M i l a n o A p e r e n n e m e m o r i a d e i m a r t i r i d e l l e f o i b e e a g l i e s u l i i s t r i a n i , f i u m a n i , d a l m a t i , o p e r a d e l l ’ a r t i s t a P i e r o T a r t i c c h i o d i P o l a . O g g i s i a m o f e l i c i d i a s s i s t e r e a l l a c o n c l u s i o n e d e l r e s t a u r o d i q u e s t ’ o p e r a c o s ì s i g n i f i c a t i v a p e r t u t t a l a c o m u n i t à g i u l i a n o - d a l m a t a r o m a n a : u n a l t r o t a s s e l l o n e l l a c o s t r u z i o n e d i q u e l l a m e m o r i a s t o r i c a c h e c i s t a t a n t o a c u o r e ” .