M i l a n o , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e p l a s t i c a è u n a m o s t r a s u l m u t a m e n t o i n a t t o n e l l a p l a s t i c a c o n t e m p o r a n e a e s u l r u o l o c h e i l d e s i g n s v o l g e n e l r i p e n s a r e l a m a t e r i a , i l p r o g e t t o , l a r e s p o n s a b i l i t à . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . C u r a t a d a F r i d a D o v e i l e p r o d o t t a d a A d i D e s i g n M u s e u m c o n i l s u p p o r t o d i E n i , M a i n P a r t n e r d e l m u s e o , l a m o s t r a e s p l o r a i p e r c o r s i d i t r a n s i z i o n e c h e a c c o m p a g n a n o l a p l a s t i c a “ o l t r e ” l a s u a n a t u r a , m e t t e n d o a f u o c o i l r a p p o r t o t r a c u l t u r a m a t e r i a l e , i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . “ O l t r e p l a s t i c a è q u a l c o s a d i p i ù d u r a t u r o d i u n t i t o l o d i m o s t r a ” o s s e r v a l a c u r a t r i c e “ È u n n e o l o g i s m o . V u o l e m e t t e r e i n e v i d e n z a u n o s t a t o d i f a t t o : l a p l a s t i c a c o m e l ’ a b b i a m o s e m p r e c o n o s c i u t a è c a m b i a t a . Q u e s t o r i c h i e d e m o d i n u o v i d i n o m i n a r l a , d i c l a s s i f i c a r l a , m a s o p r a t t u t t o d i u t i l i z z a r l a . O l t r e p l a s t i c a c i s u g g e r i s c e u n a n u o v a t a s s o n o m i a d i u n a m a t e r i a i n m u t a z i o n e , e c i r a c c o n t a d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i d e s i g n c o m e v e r o v o l a n o c u l t u r a l e c a p a c e d i f a v o r i r e q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e ” P i ù d i t r e n t ’ a n n i d o p o l ’ a p p e l l o d i C a r l S a g a n a c u s t o d i r e “ i l p a l l i d o p u n t i n o b l u ” , s i m b o l o d e l l a f r a g i l i t à d e l n o s t r o p i a n e t a , l a O s a k a B l u e O c e a n V i s i o n d e l G 2 0 ( 2 0 1 9 ) s e g n a i l p r i m o i m p e g n o i n t e r n a z i o n a l e p e r a z z e r a r e e n t r o i l 2 0 5 0 l a d i s p e r s i o n e d i r i f i u t i p l a s t i c i n e i m a r i , a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o g l o b a l e a l c i c l o d i v i t a d e l l a p l a s t i c a . U n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à c h e , a l d i l à d e l l a t e c n i c a , c h i a m a i n c a u s a l ’ i n t e r o s i s t e m a i n d u s t r i a l e e l a C u l t u r a d e l P r o g e t t o : u n n u o v o m o d o d i p e n s a r e l a m a t e r i a , l e s u e f o r m e , i s u o i c i c l i v i t a l i . “ P r o g e t t a r e p e r l a c o n t e m p o r a n e i t à p o n e p r o b l e m i d i r u o l o e d i m e t o d o : s u p e r a t e l e i l l u s i o n i d e l M o d e r n i s m o , c i r e s t a o g g i l ’ i d e a d i u n p r o g e t t o r i f o r m a t o r e d i d e s i g n c o m e m o d i f i c a z i o n e c o n t i n u a d e l c o n t e m p o r a n e o , u n p r o g e t t o c h e s i c a r i c a d i s e n s o s o l o a l l ’ i n t e r n o d i u n p i ù v a s t o c o n t e s t o s o c i a l e e a c q u i s t a v a l o r e a t t r a v e r s o i l d i s p i e g a r s i d i s c i p l i n a r e n e l l e s u e a p p l i c a z i o n i c o n c r e t e ” . C o m m e n t a i l p r e s i d e n t e A d i L u c i a n o G a l i m b e r t i . “ S c i e n z a e t e c n o l o g i a h a n n o o g g i b i s o g n o d i n u o v e d o m a n d e p e r p o t e r e l a b o r a r e n u o v e r i s p o s t e o r i e n t a t e a i v a l o r i d e l p r o g r e s s o s o c i a l e . S o l o u n a d i s c i p l i n a c o n s a p e v o l e c h e i l p r o g e t t o d i d e s i g n n o n p u ò l i m i t a r s i a p r u d e n t e m i s u r a d e l l a d i s t a n z a d a g l i o b i e t t i v i , c i a i u t e r à a c a p i r e i c a r a t t e r i d i n a m i c i c h e l a m o d i f i c a z i o n e c o n t i n u a d e l c o n t e m p o r a n e o i m p o n e . ” O l t r e p l a s t i c a n o n c e l e b r a n é c o n d a n n a l a p l a s t i c a : n e i n d a g a p i u t t o s t o l a m e t a m o r f o s i . D a s i m b o l o d e l p r o g r e s s o m o d e r n o e d e l l a p r o d u z i o n e d i m a s s a , m a t e r i a l e g g e r a , v e r s a t i l e , a c c e s s i b i l e , l a p l a s t i c a s i t r o v a o g g i a l c e n t r o d i u n a r i d e f i n i z i o n e r a d i c a l e , n e l l a q u a l e d e s i g n e s c i e n z a d e i m a t e r i a l i a g i s c o n o i n s i e m e p e r r i s c r i v e r n e i l d e s t i n o . A t t r a v e r s o u n a c o s t e l l a z i o n e d i p r o d o t t i , m a t e r i a l i e p r o c e s s i p i o n i e r i , l a m o s t r a r a c c o n t a u n p e r c o r s o a n c o r a i n i t i n e r e , f a t t o d i s p e r i m e n t a z i o n i c o n c r e t e e i n v e n z i o n i d i p r o g e t t o c h e t e s t i m o n i a n o l a p o s s i b i l i t à d i u n a p l a s t i c a r e s p o n s a b i l e , c a p a c e d i s u p e r a r e i l i m i t i d e l l a p r o p r i a o r i g i n e . I l r a c c o n t o s i a p r e c o n u n r i c h i a m o a l l e o r i g i n i , q u a n d o i p r i m i p o l i m e r i s i n t e t i c i d i v e n n e r o m a t e r i a d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l s o g n o m o d e r n o , c o n l a s e z i o n e “ L a p l a s t i c a d e g l i i n i z i ” . C i n q u e p l a s t i c h e i c o n i c h e – p o l i u r e t a n o , r e s i n a p o l i u r e t a n i c a , p o l i e t i l e n e , p o l i p r o p i l e n e , a c r i l o n i t r i l e b u t a d i e n e s t i r e n e , S A N s t i r e n e a c r i l o n i t r i l e – r i e v o c a t e a t t r a v e r s o a l t r e t t a n t i o g g e t t i p r e m i a t i c o n i l C o m p a s s o d ’ O r o t r a i l 1 9 5 4 e i l 2 0 0 4 , t r a c c e t a n g i b i l i d i u n ’ e p o c a i n c u i l a p l a s t i c a e r a “ l a m a t e r i a d e l l ’ i n v e n z i o n e ” p e r e c c e l l e n z a . D a q u e s t a p r e m e s s a s t o r i c a s i d i p a n a u n a c l a s s i f i c a z i o n e d e l l e p l a s t i c h e c o n t e m p o r a n e e , a r t i c o l a t a i n c i n q u e p r o f i l i d i t r a s f o r m a z i o n e e c i r c o l a r i t à : r i v i t a l i z z a t a , l a p l a s t i c a c h e r i n a s c e d a l r i c i c l o c h i m i c o e m e c c a n i c o ; a m a s s a b i l a n c i a t a , d e r i v a t a d a m a t e r i e p r i m e a l t e r n a t i v e ; b i o - b a s e d , p r o d o t t a d a f o n t i b i o l o g i c h e r i n n o v a b i l i ; r i g e n e r a t a , o t t e n u t a d a s c a r t i e r e s i d u i o r g a n i c i , b i o f a b b r i c a t a , c r e a t a d a o r g a n i s m i e c e l l u l e v i v e n t i . C i n q u e s e z i o n i d o v e l a m a t e r i a n o n è p i ù u n ’ e n t i t à i n e r t e , m a u n c a m p o d i r e l a z i o n i t r a t e c n o l o g i a , b i o l o g i a e p r o g e t t o . C o l l o c a n d o l a l e t t u r a d e l c a m b i a m e n t o n e l l a r e a l t à c o n c r e t a d e l l a p r o d u z i o n e , O l t r e p l a s t i c a r e s t i t u i s c e u n p a n o r a m a d i i m p r e s e , r i c e r c a t o r i e d e s i g n e r c h e i n t e r p r e t a n o l a m a t e r i a c o m e a g e n t e a t t i v o d i t r a s f o r m a z i o n e . I l d e s i g n e m e r g e q u i c o m e p r a t i c a e v o l u t i v a , c a p a c e d i g e n e r a r e b e l l e z z a a p a r t i r e d a l l o s c a r t o , d i r i d e f i n i r e g l i s t a n d a r d e s t e t i c i , d i p r e f i g u r a r e u n f u t u r o i n c u i l a p l a s t i c a , p u r r e s t a n d o p l a s t i c a , d i v e n t a “ p l a u s i b i l e ” d a l p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e , t e c n i c o e c u l t u r a l e . Q u e s t o p r o c e s s o è i n a r r e s t a b i l e : s i m u o v e i n m o d o o r g a n i c o e r a p i d o , a t t r a v e r s a n d o s c i e n z a , i n d u s t r i a , s o c i e t à e i m m a g i n a r i o . U n ’ e v o l u z i o n e c h e n o n r i g u a r d a s o l t a n t o i m a t e r i a l i , m a l a n o s t r a s t e s s a i d e a d i c o n t e m p o r a n e i t à . L a m o s t r a è r e a l i z z a t a c o n i l s u p p o r t o d i E n i , M a i n P a r t n e r .