M i l a n o , 1 1 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - G i o r g i o A r m a n i h a l a s c i a t o d u e t e s t a m e n t i , e n t r a m b i s c r i t t i d i s u o p u g n o , c h e d e c i d e r a n n o i l d e s t i n o d i u n i m p e r o s t i m a t o i n 1 1 - 1 3 m i l i a r d i d i e u r o e i l f u t u r o d e l l a G i o r g i o A r m a n i S p a , i l g r u p p o c h e p o r t a i l s u o n o m e e c h e l o s t i l i s t a , m o r t o i l 4 s e t t e m b r e s c o r s o , h a f o n d a t o m e z z o s e c o l o f a . M a r t e d ì 9 s e t t e m b r e i l n o t a i o E l e n a T e r r e n g h i l i h a a p e r t i e p u b b l i c a t i , d a n d o u f f i c i a l m e n t e i l v i a a l l ’ i t e r s u c c e s s o r i o . P u r n o n e s s e n d o a n c o r a n o t i i c o n t e n u t i n e l d e t t a g l i o , l a c o n f e r m a d e l l ’ a v v e n u t a a p e r t u r a s e g n a u n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r i l f u t u r o d e l G r u p p o A r m a n i , c h i a m a t o o r a a d a v v i a r e i l n u o v o a s s e t t o s o c i e t a r i o i m m a g i n a t o d a l l o s t i l i s t a . A r m a n i n o n a v e v a n é f i g l i n é c o n i u g e e i n a s s e n z a d i e r e d i l e g i t t i m i ' n e c e s s a r i ' , s e c o n d o l a l e g g e i t a l i a n a , h a p o t u t o d i s p o r r e a u t o n o m a m e n t e d e l p r o p r i o p a t r i m o n i o . I n v i t a l o s t i l i s t a a v e v a p r e d i s p o s t o g i à u n o s t a t u t o b l i n d a t i s s i m o p e r i l g r u p p o , a r t i c o l a t o i n s e i c a t e g o r i e d i a z i o n i , c o n u n r u o l o c e n t r a l e a f f i d a t o a l l a F o n d a z i o n e A r m a n i . L e p e r s o n e c h i a m a t e d a l n o t a i o p e r l a l e t t u r a d e l t e s t a m e n t o , s a l v o s o r p r e s e , d o v r e b b e r o e s s e r e s t a t e l a s o r e l l a R o s a n n a A r m a n i , l e n i p o t i S i l v a n a e R o b e r t a A r m a n i , f i g l i e d e l f r a t e l l o d e f u n t o S e r g i o e A n d r e a C a m e r a n a , f i g l i o d i R o s a n n a , o l t r e a L e o D e l l ' O r c o , c o m p a g n o d i v i t a e b r a c c i o d e s t r o d i A r m a n i . T u t t i e c i n q u e s i e d o n o g i à n e l c d a d e l G r u p p o : D e l l ' O r c o è i n d i c a t o c o m e i l c o o r d i n a t o r e d e l c o m i t a t o r i s t r e t t o c h e t r a g h e t t e r à l ' a z i e n d a f i n o a l l ' e n t r a t a i n v i g o r e d e l n u o v o a s s e t t o s o c i e t a r i o . C a m e r a n a e l e c u g i n e A r m a n i r a p p r e s e n t a n o l a c o m p o n e n t e f a m i l i a r e d e l b o a r d , a c c a n t o a m a n a g e r d i p e s o c o m e i l f o n d a t o r e d i Y o o x , F e d e r i c o M a r c h e t t i e i l b a n c h i e r e d i R o t h s c h i l d , I r v i n g B e l l o t t i . L o s t a t u t o , a g g i o r n a t o n e l 2 0 2 3 , p r e v e d e u n a r i p a r t i z i o n e i n s e i c a t e g o r i e d i a z i o n i c o n d i r i t t i d i v o t o e d i g o v e r n a n c e d i f f e r e n z i a t i m a u g u a l i d i r i t t i e c o n o m i c i . L e a z i o n i A ( 3 0 % d e l c a p i t a l e ) e F ( 1 0 % ) a v r a n n o u n p e s o d e t e r m i n a n t e : l e p r i m e v a l g o n o 1 , 3 3 v o t i c i a s c u n a , l e s e c o n d e 3 . I n q u e s t o m o d o , p u r d e t e n e n d o s o l o i l 4 0 % d e l c a p i t a l e , i s o c i t i t o l a r i d e l l e c a t e g o r i e A e F c o n t r o l l e r a n n o o l t r e i l 5 3 % d e i v o t i i n a s s e m b l e a e p o t r a n n o n o m i n a r e l a m a g g i o r a n z a d e i m e m b r i d e l c d a , c o m p r e s o i l p r e s i d e n t e e l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o . È m o l t o p r o b a b i l e c h e l a F o n d a z i o n e A r m a n i s i a l a d e s t i n a t a r i a d e l l e a z i o n i A e F , c e n t r a l i z z a n d o c o s ì i l c o n t r o l l o s t r a t e g i c o d e l g r u p p o . G l i e r e d i e i c o l l a b o r a t o r i f i d a t i p o t r e b b e r o r i c e v e r e l e c a t e g o r i e B - E , c h e d e t e n g o n o l a m a g g i o r a n z a d e l c a p i t a l e m a n o n i l p o t e r e d e c i s i o n a l e d a s o l e . O l t r e a l l a q u o t a s o c i e t a r i a , i l t e s t a m e n t o d i s c i p l i n e r à a n c h e l a d e s t i n a z i o n e d i u n p a t r i m o n i o p e r s o n a l e s t i m a t o i n c i r c a 1 1 - 1 3 m i l i a r d i d i e u r o , c h e i n c l u d e i m m o b i l i d i g r a n d e v a l o r e - t r a c u i u n a t t i c o a N e w Y o r k , l a s t o r i c a v i l l a d i F o r t e d e i M a r m i e l a C a p a n n i n a , a c q u i s i t a d a l g r u p p o a f i n e a g o s t o , p o c h i g i o r n i p r i m a d e l l a s c o m p a r s a d e l l o s t i l i s t a . P r o p r i o l a C a p a n n i n a e r a u n o d e i l u o g h i p i ù c a r i a d A r m a n i , c h e v i c o n o b b e l ' a m o r e d e l l a s u a v i t a , S e r g i o G a l e o t t i , s c o m p a r s o p r e m a t u r a m e n t e a 4 0 a n n i n e l 1 9 8 5 . I n t a n t o , l e s f i l a t e d e l g r u p p o s o n o s t a t e c o n f e r m a t e : E m p o r i o A r m a n i a v r à l u o g o i l 2 5 s e t t e m b r e a l l e 1 5 n e l l ' A r m a n i T e a t r o d i v i a B e r g o g n o n e , m e n t r e l o s h o w d i G i o r g i o A r m a n i s i s v o l g e r à d o m e n i c a 2 8 s e t t e m b r e a l l e 1 9 n e l l a P i n a c o t e c a d i B r e r a , l u o g o c h e o s p i t e r à a n c h e l a m o s t r a d e d i c a t a a i 5 0 a n n i d e l l a m a i s o n . A n c h e l a c i t t à d i M i l a n o p r e p a r a i l s u o o m a g g i o . I l s i n d a c o G i u s e p p e S a l a h a a n n u n c i a t o c h e G i o r g i o A r m a n i s a r à i s c r i t t o a l F a m e d i o , i l P a n t h e o n d e i m i l a n e s i i l l u s t r i a l C i m i t e r o M o n u m e n t a l e . P e r i n t i t o l a r g l i u n a v i a , i n v e c e , s e r v i r a n n o i d i e c i a n n i d i a t t e s a p r e v i s t i d a l l a l e g g e .