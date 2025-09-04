R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , e s p r i m e i l s u o c o r d o g l i o p e r l a s c o m p a r s a d i G i o r g i o A r m a n i , " m a e s t r o d e l l o s t i l e e d e l l a m o d a e s i m b o l o d e l g e n i o i t a l i a n o n e l m o n d o . P e r s o n a l i t à s c h i v a e r i s e r v a t a , d a l l a c o s t a n t e i n f a t i c a b i l e c r e a t i v i t à , n e i l u n g h i a n n i d e l l a s u a c a r r i e r a - r i c o r d a i l C a p o d e l l o S t a t o - h a r i d e f i n i t o , a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , i c a n o n i d e l l ’ e l e g a n z a e d e l l u s s o . L a s u a s o f i s t i c a t a s e m p l i c i t à , l a s u a c u r a p e r l a q u a l i t à e l ’ a t t e n z i o n e a i d e t t a g l i , h a n n o i s p i r a t o e i n f l u e n z a t o g e n e r a z i o n i d i s t i l i s t i " .