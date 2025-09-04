R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l g e n i o d i G i o r g i o A r m a n i h a i l l u m i n a t o l ’ I t a l i a d e g l i u l t i m i s e s s a n t ’ a n n i . L a s u a i r r i p e t i b i l e e l e g a n z a , i l s u o t a l e n t o i m p r e n d i t o r i a l e , i l s u o s t r a o r d i n a r i o s e n s o c i v i c o h a n n o f a t t o g r a n d e l ’ I t a l i a n e l m o n d o . A r m a n i h a a m a t o p r o f o n d a m e n t e i l n o s t r o P a e s e . G l i s o n o g r a t o p e r l a v i c i n a n z a c h e m i h a d i m o s t r a t o n e g l i a n n i d a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . A i s u o i c a r i l e m i e p i ù s e n t i t e c o n d o g l i a n z e " . L o d i c h i a r a M a r i o D r a g h i .