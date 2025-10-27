N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S v o l t a n e l m o n d o d e g l i a p p a l t i : n o n e s i s t e p i ù u n s o l o m o d e l l o c o n t r a t t u a l e “ v a l i d o ” , m a c o e s i s t o n o p i ù c o n t r a t t i c o l l e t t i v i , p u r c h é r i s p o n d a n o a c r i t e r i d i q u a l i t à , c o e r e n z a e t u t e l a d e i l a v o r a t o r i . È s t a t a q u e s t a l a r i f l e s s i o n e a l c e n t r o d e l l ’ e v e n t o F o n A R C o m d a l t i t o l o “ A p p a l t i e C c n l : d a l p r i n c i p i o d i e q u i v a l e n z a a l l a s u a a t t u a z i o n e c o n c r e t a ” , c h e s i è s v o l t o i n o c c a s i o n e d e l l a C o n v e n t i o n d e i C o n s u l e n t i d e l L a v o r o , i n c o r s o i n q u e s t i g i o r n i a N a p o l i . U n v e r o e p r o p r i o t a l k t e c n i c o s u l p r i n c i p i o d i e q u i v a l e n z a c o n t r a t t u a l e , i n t r o d o t t o d a l n u o v o C o d i c e d e g l i A p p a l t i ( D . L g s . 3 6 / 2 0 2 3 ) e r i p r e s o d a l c o r r e t t i v o a p p a l t i e d a l l e L i n e e g u i d a A n a c . “ L a n o r m a o g g e t t o d i a p p r o f o n d i m e n t o d e l n o s t r o i n c o n t r o – h a a f f e r m a t o L u c i a A l f i e r i , C o n s i g l i e r e d ’ A m m i n i s t r a z i o n e d i F o n A R C o m – a p r e l e p o r t e a u n p l u r a l i s m o s i n d a c a l e m a t u r o e i m p o n e u n a r i f l e s s i o n e : i l v a l o r e d i u n c o n t r a t t o n o n d i p e n d e p i ù d a l n o m e d e l l e p a r t i f i r m a t a r i e , m a d a l s u o c o n t e n u t o , o v v e r o d a l l e t u t e l e , d a l l e p o l i t i c h e a t t i v e , d a l l a f o r m a z i o n e , d a l w e l f a r e c o n t r a t t u a l e e d a l l e s o l u z i o n i c h e o f f r e s i a a l l e i m p r e s e s i a a i l a v o r a t o r i . Q u e s t o s c e n a r i o r a p p r e s e n t a u n a s f i d a i m p o r t a n t e p e r l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i e p e r l e a s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i , c h e h a n n o o g g i l a p o s s i b i l i t à d i d i m o s t r a r e c h e s i p u ò f a r e u n a c o n t r a t t a z i o n e d i q u a l i t à i n g r a d o d i a n d a r e o l t r e l a t r a d i z i o n e e d i c o m p e t e r e a l r i a l z o ” . È i n q u e s t a p r o s p e t t i v a c h e s i i n s e r i s c e l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a d i C i f a I t a l i a e C o n f s a l , c h e p o n e a l c e n t r o , d a u n l a t o , l a p e r s o n a e i s u o i b i s o g n i e , d a l l ’ a l t r o , l a c o m p e t i t i v i t à e l a p r o d u t t i v i t à a z i e n d a l i . U n a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a d i q u a l i t à , v i r t u o s a e i n n o v a t i v a , c h e n o n f a d u m p i n g s a l a r i a l e n é c o n t r a t t u a l e , v a o l t r e l e e q u i v a l e n z e e s i r i v o l g e a q u e g l i i m p r e n d i t o r i c h e v o g l i o n o i n v e s t i r e s u l l e r i s o r s e u m a n e e c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o e a l l a r i c c h e z z a d e l l a s o c i e t à . “ N e l m o m e n t o s t o r i c o a t t u a l e , i n c u i i l m e r c a t o d e l l a v o r o r i s e n t e f o r t e m e n t e d i f e n o m e n i q u a l i l a g l a c i a z i o n e d e m o g r a f i c a e l a f u g a d e i c e r v e l l i – h a d i c h i a r a t o A n d r e a C a f à , P r e s i d e n t e d i C i f a I t a l i a e F o n A R C o m – l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a d e v e c o n c r e t a m e n t e f o n d a r s i s u l l a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a , v a l o r i z z a n d o l e c o m p e t e n z e e c r e a n d o c o n d i z i o n i c h e s o d d i s f i n o l e a s p e t t a t i v e d i v i t a e d i c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e d e i l a v o r a t o r i , f o n d a t e s u f l e s s i b i l i t à , b e n e s s e r e e o b i e t t i v i c e r t i e m i s u r a b i l i . È q u e s t o l ’ i m p e g n o a s s u n t o d a l l a c o n t r a t t a z i o n e d i C i f a I t a l i a e C o n f s a l , c h e d a s e m p r e m i r a n o a l l a q u a l i t à d e l l a c o n t r a t t a z i o n e e c h e o g g i p r o p o n g o n o C c n l c h e , o l t r e a e s s e r e r i c o n o s c i u t i c o m e e q u i v a l e n t i s e c o n d o g l i i n d i c i A n a c , p u n t a n o s u c o n t e n u t i i n n o v a t i v i c h e g a r a n t i s c o n o t u t e l e r e a l i a i l a v o r a t o r i , p u r f o r n e n d o a l l e a z i e n d e l a f l e s s i b i l i t à n e c e s s a r i a p e r c o m p e t e r e i n u n m e r c a t o i n r a p i d a e v o l u z i o n e . I l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t o t r a g u a r d o – h a c o n t i n u a t o C a f à – è i l r i s u l t a t o d i u n a p p r o c c i o c o l l a b o r a t i v o c a p a c e d i b i l a n c i a r e g l i i n t e r e s s i c o m p l e m e n t a r i d i l a v o r a t o r i e i m p r e s e . D i g i t a l i z z a z i o n e , n u o v e c o m p e t e n z e , c o n c i l i a z i o n e v i t a - l a v o r o , s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e d e c o n o m i c a , s o n o q u e s t e l e s f i d e c h e i l n u o v o C c n l h a a f f r o n t a t o e r e g o l a t o . P e r f a r l o , C i f a I t a l i a e C o n f s a l h a n n o m e s s o i n c a m p o n o n s o l o v i s i o n e , m a a n c h e s t r u m e n t i c o n c r e t i , c o m e g l i o r g a n i s m i p a r i t e t i c i , g l i e n t i b i l a t e r a l i p e r l e p o l i t i c h e a t t i v e e l a f o r m a z i o n e , e o s s e r v a t o r i t e m a t i c i c h e s e g u i r a n n o l ’ e v o l u z i o n e d e l m o n d o d e l l a v o r o p a s s o d o p o p a s s o . I l f r u t t o d i q u e s t o i m p e g n o – h a c o n c l u s o i l P r e s i d e n t e d i C i f a I t a l i a e F o n A R C o m – è u n c o n t r a t t o c h e n o n è s o l o u n d o c u m e n t o g i u r i d i c o , m a u n v e r o e p r o p r i o s t r u m e n t o d i i n n o v a z i o n e s o c i a l e , u n m o d e l l o d i c o n t r a t t a z i o n e p a r t e c i p a t a , r e s p o n s a b i l e e o r i e n t a t a a l f u t u r o ” . “ L a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a n o n è t e r r e n o d i a p p a r t e n e n z a , m a d i r e g o l e , c o n t e n u t i e r e s p o n s a b i l i t à , l a c u i l e g i t t i m i t à s i f o n d a s u s t a n d a r d d i t u t e l a e n o n s u e t i c h e t t e s i n d a c a l i – h a a g g i u n t o A n g e l o R a f f a e l e M a r g i o t t a , S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C o n f s a l – l a c o n t r a t t a z i o n e C i f a - C o n f s a l - C o n f s a l F e d e r l a v o r a t o r i n o n s i l i m i t a a e s s e r e e q u i v a l e n t e a i c o s i d d e t t i c o n t r a t t i l e a d e r , m a i n t r o d u c e s t r u m e n t i i n n o v a t i v i c h e a l z a n o l ’ a s t i c e l l a . P r e a v v i s o a t t i v o p e r l a r i c o l l o c a z i o n e d e i l a v o r a t o r i ; p r i n c i p i o e i n d e n n i t à d i q u a l i f i c a z i o n e p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e i t i t o l i d i s t u d i o ; i n d e n n i t à d i v a c a n z a c o n t r a t t u a l e ; s a l u t e e s i c u r e z z a c o n v a l o r i z z a z i o n e d e l l a f i g u r a d e l p r e p o s t o , M O G ( S ) e i n d e n n i t à s p e c i f i c h e ; p o t e n z i a m e n t o d e l l e t u t e l e c o n t r o i l i c e n z i a m e n t i i n g i u s t i f i c a t i ; r e t r i b u z i o n e p r e m i a l e ; s i s t e m a d i w e l f a r e i n t e g r a t o ; a u m e n t o p e r c o m p e t e n z a c h e v a l o r i z z a f o r m a z i o n e e m e r i t o . N o n s i t r a t t a d i u n a c o n t r a t t a z i o n e a l t e r n a t i v a i n s e n s o r i d u t t i v o – h a p r e c i s a t o M a r g i o t t a – m a d i u n m o d e l l o c o n t r a t t u a l e e v o l u t o . L a n o s t r a c o n t r a t t a z i o n e r a p p r e s e n t a u n a s f i d a a p e r t a a l l a s t a g n a z i o n e d e l l a c o n t r a t t a z i o n e c o n f e d e r a l e t r a d i z i o n a l e , d a t r o p p o t e m p o f e r m a s u s c h e m i r i g i d i e a u t o r e f e r e n z i a l i ” . “ L e a z i e n d e s t a n n o f i n a l m e n t e i n i z i a n d o a d a d o t t a r e u n a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a ‘ n o n t r a d i z i o n a l e ’ , c a r a t t e r i z z a t a d a c o n t e n u t i v i r t u o s i c h e v a n n o o l t r e i l p r i n c i p i o d ’ e q u i v a l e n z a – h a a m m e s s o P a o l o P i z z u t i , D o c e n t e d i D i r i t t o d e l l a v o r o p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e l M o l i s e – l a r a p p r e s e n t a t i v i t à d e l c o n t r a t t o n o n è p i ù l e g a t a a i s o g g e t t i s t i p u l a n t i , m a a l l a s u a q u a l i t à e a l s u o c o n t e n u t o . I l c r i t e r i o d e l l a r a p p r e s e n t a t i v i t à c o m p a r a t i v a c o m e c r i t e r i o d i i n d i v i d u a z i o n e d e l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o p i ù f a v o r e v o l e n o n è p i ù v a l i d o . L ’ i m p r e n d i t o r e , p e r t a n t o , è l i b e r o d i a u t o d e t e r m i n a r s i n e l l a s c e l t a d e l c o n t r a t t o , p u r c h é c i s i a u n a d i c h i a r a z i o n e d i e q u i v a l e n z a ” . “ L a d i c h i a r a z i o n e d ’ e q u i v a l e n z a è u n d o c u m e n t o a l t a m e n t e s p e c i f i c o e d e t t a g l i a t o – h a i n f i n e c o n c l u s o F r a n c e s c o C a p a c c i o , A v v o c a t o g i u s l a v o r i s t a e C o n s u l e n t e d e l l a v o r o – u n ’ e q u i v a l e n z a e r r a t a p o t r e b b e c o m p o r t a r e l ’ e s c l u s i o n e d a u n a g a r a . È c o m p r e n s i b i l e , d u n q u e , l ’ i m p o r t a n z a c h e a s s u m e i n q u e s t o p r e c i s o c o n t e s t o i l r u o l o d e l c o n s u l e n t e d e l l a v o r o . L e a z i e n d e d e v o n o e s s e r e s u p p o r t a t e d a f i g u r e p r o f e s s i o n a l i a l t a m e n t e c o m p e t e n t i c h e s a p p i a n o v e r i f i c a r e l ’ e q u i v a l e n z a n o r m a t i v a e r e t r i b u t i v a d e i c o n t r a t t i ” . L ’ e v e n t o , c h e s i è s v o l t o n e l l ’ a u l a d e l l e o p p o r t u n i t à d e l c e n t r o c o n g r e s s i d e l l a s t a z i o n e m a r i t t i m a d i N a p o l i , h a r e g i s t r a t o u n a n o t e v o l e p a r t e c i p a z i o n e d i p r o f e s s i o n i s t i e i n t e r e s s a t i a l l a t e m a t i c a .