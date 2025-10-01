R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G l i a n z i a n i v a n n o c o n s i d e r a t i n o n " b e n e f i c i a r i p a s s i v i m a m o t o r i d i t r a s m i s s i o n e d i s a p e r i e d e s p e r i e n z e , a f f i n c h é l e c o m u n i t à a b b i a n o r a d i c i " . L o s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c h e e v i d e n z i a a n c h e i l " r u o l o c r u c i a l e s v o l t o d a i c a r e g i v e r " . " L ’ a l l u n g a m e n t o d e l l e a t t e s e d i v i t a d e l l a p o p o l a z i o n e - a f f e r m a i l C a p o d e l l o S t a t o - è u n o d e i f e n o m e n i p i ù s i g n i f i c a t i v i d e l n o s t r o t e m p o e s t a t r a s f o r m a n d o p r o f o n d a m e n t e l ’ i d e n t i t à d e l l e n o s t r e s o c i e t à , g l i e q u i l i b r i s o c i a l i e d e c o n o m i c i , c o n r i p e r c u s s i o n i s u p r o d u z i o n e , c o n s u m i , m e r c a t o d e l l a v o r o e , i n p a r t i c o l a r e , s u i s i s t e m i d i w e l f a r e . L e p r o i e z i o n i d e m o g r a f i c h e i n d i c a n o c h e e n t r o i l 2 0 5 0 l e p e r s o n e d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 6 0 a n n i n e l m o n d o s u p e r e r a n n o i 2 m i l i a r d i : u n o s c e n a r i o c h e s o l l e c i t a a t t e n z i o n e a l l e r i p e r c u s s i o n i s u p r o d u z i o n e , c o n s u m i , m e r c a t o d e l l a v o r o , s u i s i s t e m i d i w e l f a r e . O c c o r r e s a p e r n e t r a r r e c o n s e g u e n z e s u l t e r r e n o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a v i t a l a v o r a t i v a , c u l t u r a l e , c i v i c a , p e r g e n e r a z i o n i c h e p o s s o n o c o n t i n u a r e a c o n t r i b u i r v i i n m o d o s i g n i f i c a t i v o " . " L ’ i n c l u s i o n e a p p r o p r i a t a d e l l e p e r s o n e a n z i a n e , s p e s s o m o n o f a m i l i a r i , è u n a d e l l e s f i d e c o n t e m p o r a n e e p e r u n a s o c i e t à s o l i d a l e c h e n o n l i r i t e n g a b e n e f i c i a r i p a s s i v i m a m o t o r i d i t r a s m i s s i o n e d i s a p e r i e d e s p e r i e n z e , a f f i n c h é l e c o m u n i t à a b b i a n o r a d i c i . U n r u o l o c r u c i a l e n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e a n z i a n e è s v o l t o d a i c a r e g i v e r , p r o f e s s i o n i s t i e f a m i l i a r i , c h e c o n d e d i z i o n e l e a c c o m p a g n a n o n e l l e d i f f i c o l t à q u o t i d i a n e , p r e v e n e n d o l ’ i s o l a m e n t o e f a v o r e n d o n e l a p e r m a n e n z a n e l c o n t e s t o s o c i a l e e f a m i l i a r e . I l l o r o c o n t r i b u t o , s p e s s o s i l e n z i o s o e d e c i s i v o , m e r i t a p i e n o r i c o n o s c i m e n t o e s o s t e g n o . D o b b i a m o g u a r d a r e a l f u t u r o - c o n c l u d e M a t t a r e l l a - l a s c i a n d o c i g u i d a r e d a i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l a C o s t i t u z i o n e p e r c o s t r u i r e c o m u n i t à i n c u i o g n i p e r s o n a p o s s a c o n t i n u a r e a s v i l u p p a r e p i e n a m e n t e i l p r o p r i o p o t e n z i a l e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l ’ e t à , v i v e n d o c o n d i g n i t à " .