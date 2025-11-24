T o r i n o , 2 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - P r e n d e o g g i u f f i c i a l m e n t e i l v i a , p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i L i n g o t t o d i T o r i n o , i l 2 8 ° C o n g r e s s o N a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e V i t t i m e C i v i l i d i G u e r r a ( A n v c g ) , c o n v o c a t o p e r i l r i n n o v o d e l l e c a r i c h e n a z i o n a l i e p e r d e f i n i r e l e p r i o r i t à d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n e l p r o s s i m o q u a d r i e n n i o . F i n o a l 2 6 n o v e m b r e , i d e l e g a t i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a s i c o n f r o n t e r a n n o s u i t e m i p i ù r i l e v a n t i p e r l a c a t e g o r i a e s u c o m e g a r a n t i r e p r o t e z i o n e a i c i v i l i c o i n v o l t i i n g u e r r e e c o n f l i t t i a r m a t i . I l C o n g r e s s o s a r à i n a u g u r a t o o g g i a l l e 1 5 . 3 0 c o n l ’ e v e n t o ' T o r i n o 1 9 4 5 - 2 0 2 5 : M e m o r i a e P a c e a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a g u e r r a ' , u n m o m e n t o d e d i c a t o a i b o m b a r d a m e n t i c h e c o l p i r o n o d u r a m e n t e l a c i t t à d u r a n t e l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e , n e l l ’ 8 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l a f i n e d e l c o n f l i t t o , c h e r i c o r r e p r o p r i o q u e s t ’ a n n o . A l l ’ e v e n t o d i a p e r t u r a d e l c o n g r e s s o s a r a n n o p r e s e n t i P a o l a F r a s s i n e t t i , s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o i n r a p p r e s e n t a n z a d e l G o v e r n o , e M a r c o O s n a t o , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a C a m e r a , i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . P o r t e r a n n o i n o l t r e i l s a l u t o i s t i t u z i o n a l e l ’ a s s e s s o r e M a u r i z i o M a r r o n e p e r l a R e g i o n e P i e m o n t e , i l v i c e s i n d a c o J a c o p o S u p p o p e r l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i T o r i n o e l ’ A s s e s s o r e M a r c o P o r c e d d a p e r i l C o m u n e d i T o r i n o . L ’ e v e n t o i n a u g u r a l e s a r à i m p r e z i o s i t o d a u n c o i n v o l g e n t e m e d l e y m u s i c a l e e s e g u i t o d a g l i s t u d e n t i d e l L i c e o E r b a d i T o r i n o , c h e o f f r i r a n n o u n c o n t r i b u t o a r t i s t i c o d e d i c a t o a l l a p a c e . N e l c o r s o d e l p o m e r i g g i o v e r r à p r e s e n t a t o i l l i b r o ' T o r i n o s o t t o l e b o m b e . I b o m b a r d a m e n t i e i l o r o e f f e t t i s u l l a p o p o l a z i o n e t o r i n e s e . 1 9 4 0 - 1 9 4 5 ' , u n ’ o p e r a d e l l a P r o f . s a S i l v i a I n a u d i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i T r i e s t e , c h e r i c o s t r u i s c e l ’ i m p a t t o c h e l a g u e r r a e b b e s u l l a c i t t à e s u i s u o i a b i t a n t i . C o n t e s t u a l m e n t e s a r à i n a u g u r a t a l a m o s t r a f o t o g r a f i c a ' T o r i n o s o t t o l e b o m b e . R i c o r d i d o p o 8 0 a n n i d i p a c e ' , a c u r a d i M i c h e l e S f o r z a , R e s p o n s a b i l e a r c h i v i o s t o r i c o d e i V i g i l i d e l F u o c o d i T o r i n o . A t t r a v e r s o u n a s e l e z i o n e d i i m m a g i n i d ’ e p o c a , l a m o s t r a r e s t i t u i s c e c o n f o r z a v i s i v a l e f e r i t e i n f l i t t e a l t e s s u t o u r b a n o t o r i n e s e d u r a n t e l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . L ’ a p p u n t a m e n t o s a r à a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r l a p r e m i a z i o n e d e g l i s t u d e n t i v i n c i t o r i d e l c o n c o r s o s c o l a s t i c o ' M e m o r i a e P a c e ' , u n p r o g e t t o c h e h a c o i n v o l t o g l i s t u d e n t i i n u n p e r c o r s o d i a p p r o f o n d i m e n t o s t o r i c o e d i r i f l e s s i o n e s u l v a l o r e d e l l a p a c e c o m e r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a . A c c a n t o a i c o n t r i b u t i i s t i t u z i o n a l i , i l p u b b l i c o p o t r à a s c o l t a r e l a t e s t i m o n i a n z a d i A n t o n i o B r u s a , r i m a s t o f e r i t o i n s e g u i t o a l r i t r o v a m e n t o d i u n o r d i g n o r i s a l e n t e a i b o m b a r d a m e n t i s u T o r i n o , e l a s t o r i a d i N i c o l a s M a r z o l i n o e d i L o r e n z o B e r n a r d c h e , n e l 2 0 1 3 , a s o l i 1 5 a n n i , s o n o s t a t i g r a v e m e n t e f e r i t i d a l l ’ e s p l o s i o n e d i u n a b o m b a a m a n o d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e r i m a s t a i n e s p l o s a e r i n v e n u t a m e n t r e d i s s o d a v a n o u n c a m p o d i p a t a t e a N o v a l e s a ( T o r i n o ) . E n t r a m b i s o n o r i m a s t i c i e c h i e M a r z o l i n o h a p e r s o a n c h e u n a m a n o . I l C o n g r e s s o p r o s e g u i r à f i n o a l 2 6 n o v e m b r e c o n s e s s i o n i d i l a v o r o , i n t e r v e n t i e m o m e n t i d i c o n f r o n t o c h e g u i d e r a n n o i l p e r c o r s o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n e i p r o s s i m i a n n i , n e l s e g n o d e l l a t u t e l a , d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l l ’ i m p e g n o p e r l a p a c e .