R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " D a i e r i a s s i s t i a m o a p r e s e d i p o s i z i o n e c o n t r a r i e e d i s s o c i a z i o n i , a s i n i s t r a , s u l d i s e g n o d i l e g g e D e l r i o c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o . P e r n o i è q u a l c o s a d i v e r a m e n t e i n a c c e t t a b i l e c h e l a s i n i s t r a s i d i v i d a s u l l a l o t t a a l l ’ a n t i s e m i t i s m o , p r o p r i o n e l m o m e n t o d e l l a s u a p i ù a l t a e s p l o s i o n e d e g l i u l t i m i d e c e n n i ( + 4 0 0 % n e l l ' u l t i m o a n n o ) e u t i l i z z a n d o a r g o m e n t i c h e c i a u g u r i a m o d e n u n c i n o s o l o i g n o r a n z a d e l c o n t e n u t o d e l l a p r o p o s t a " . L o d i c e E m a n u e l e F i a n o , p r e s i d e n t e d i S i n i s t r a p e r I s r a e l e - D u e P o p o l i d u e S t a t i . " C h i i e r i h a r e a g i t o c o s ì d u r a m e n t e , a f f e r m a c h e i l D d l v o g l i a p e n a l i z z a r e l e c r i t i c h e a l g o v e r n o d i I s r a e l e e q u i p a r a n d o l e a l l ’ a n t i s e m i t i s m o . M a i l t e s t o n o n d i c e a f f a t t o q u e s t o - p r o s e g u e F i a n o - i n f a t t i D e l r i o c i t a l a d e f i n i z i o n e o p e r a t i v a i n t e r n a z i o n a l e ( I H R A ) , s u l l ’ a n t i s e m i t i s m o , a d o t t a t a a n c h e d a l l ' I t a l i a , a t t r a v e r s o u n a t t o d e l g o v e r n o C o n t e I I , d i c u i f a c e v a n o p a r t e P D e 5 S . Q u e l l a d e f i n i z i o n e r e c i t a : ' L ’ a n t i s e m i t i s m o è u n a c e r t a p e r c e z i o n e d e g l i e b r e i c h e p u ò e s s e r e e s p r e s s a c o m e o d i o p e r g l i e b r e i ' . C i t a n d o p o i l e m a n i f e s t a z i o n i v e r b a l i o f i s i c h e c o n t r o e b r e i e l o r o i s t i t u z i o n i " . " M a v e r a m e n t e a s i n i s t r a c i s i p u ò d i s s o c i a r e d a q u e s t a d e f i n i z i o n e ? I l G o v e r n o C o n t e I I n o n v o l l e a p p r o v a r e a n c h e l e e s e m p l i f i c a z i o n i a n n e s s e , p e r c h é t i m o r o s o a p p u n t o d i p o l e m i c h e c o m e q u e l l e d i o g g i . E a n c h e D e l r i o n o n l e u t i l i z z a . P e r c h é d u n q u e e s p o n e n t i d e l l a s i n i s t r a e d e l P d s e n e d i s s o c i a n o d o p o a v e r l a a p p r o v a t a a l l o r a ? " , c h i e d e F i a n o . ( A d n k r o n o s ) - " S e m p r e n e l l ’ o t t i c a d i q u e l l a d e f i n i z i o n e D e l r i o r a f f o r z a l a b a t t a g l i a p e r b l o c c a r e s u l w e b l ’ i n c i t a m e n t o a l l ’ o d i o a n t i s e m i t a , p o i p r o m u o v e ' l ’ e s e r c i z i o d e l l a l i b e r t à d e l l a r i c e r c a e d i i n s e g n a m e n t o n e l l ’ a m b i t o u n i v e r s i t a r i o ' e i n f i n e i n c r e m e n t a l a l o t t a a l l e d i s c r i m i n a z i o n i i n a m b i t o u n i v e r s i t a r i o i n s e r e n d o a n c h e l ’ a n t i s e m i t i s m o . D o v e è l o s c a n d a l o c i c h i e d i a m o , e d a c o s a c i s i s t a d i s s o c i a n d o ? S i h a c o n t e z z a d i c o s a s t a s u c c e d e n d o n e l l e c i t t à e n e l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e ? T u t t o q u e s t o n o n d o v r e b b e e s s e r e p a n e q u o t i d i a n o p e r l a s i n i s t r a ? " , c o n c l u d e .