R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S u i c o n t e n u t i e i l s i g n i f i c a t o d e l d d l D e l r i o c r e d o s a r e b b e u t i l e u n c o n f r o n t o s e r i o e s e r e n o " . L o d i c e i l v i c e p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d A l f r e d o B a z o l i . " N e l l e i n t e n z i o n i d i c h i h a s c r i t t o e d i c h i h a f i r m a t o l a p r o p o s t a n o n v i è a l c u n a v o l o n t à d i n e g a r e l e g i t t i m i t à a l l e c r i t i c h e a I s r a e l e e a l s u o g o v e r n o , t a n t o p i ù i n u n ' e p o c a n e l l a q u a l e s i s t a n n o m a c c h i a n d o d i c r i m i n i t e r r i b i l i e i n a c c e t t a b i l i , m a d i o f f r i r e a l l a d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e e p o l i t i c a u n a p r o p o s t a s e r i a p e r a r g i n a r e f e n o m e n i c r e s c e n t i d i i n t o l l e r a n z a a n t i s e m i t a " , p r o s e g u e . " S e q u a l c o s a v a c o r r e t t o p e r e v i t a r e i r i s c h i p a v e n t a t i d a c h i c r i t i c a i l t e s t o , s e n e p a r l i e s e n e d i s c u t a , m a s e n z a a n a t e m i o l e t t u r e m a l i z i o s e d e g l i i n t e n t i d e i f i r m a t a r i . A l i m e n t a r e f r a t t u r e e c o n t r a p p o s i z i o n i n o n a i u t a n é i l p a r t i t o d e m o c r a t i c o n é i l c a m p o l a r g o " , c o n c l u d e .