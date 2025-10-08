R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S a r e b b e u n e s e r c i z i o e s t e n u a n t e r e p l i c a r e a t u t t e l e s c i o c c h e z z e c h e i g r i l l i n i s t a n n o d i c e n d o n e l c o r s o d e l d i b a t t i t o a l S e n a t o s u l l a l e g g e r i g u a r d a n t e l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . L e l o r o b u g i e s i c o m m e n t a n o d a s o l e . O f f e n d o n o i l g e n e r a l e M o r i e d a l t r i c a r a b i n i e r i a s s o l t i d o p o i n g i u s t i p r o c e s s i . L a l o r o c o l p a è s t a t a q u e l l a d i a r r e s t a r e m a f i o s i e d i s t r o n c a r e l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i , p e r q u e s t o s o n o s t a t i p r o c e s s a t i e p e r s e g u i t a t i d a l l e t o g h e r o s s e . D i c o n o c h e n o n s i v u o l e f a r a g i r e S c a r p i n a t o , m a h a a v u t o d e c e n n i d i t e m p o a l l a p r o c u r a d i P a l e r m o p e r a g i r e e h a d e d i c a t o , i n v e c e , u n a p a r t e d e l s u o i m p e g n o a l l a p a r z i a l e a r c h i v i a z i o n e d e l l ' i n c h i e s t a m a f i a - a p p a l t i , c a u s a d e l l a s t r a g e d i v i a D ' A m e l i o c h e u c c i s e B o r s e l l i n o e l a s u a s c o r t a " . C o s ì u n a n o t a d e l g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o . " O f f e n d o n o S i l v i o B e r l u s c o n i , i c u i g o v e r n i h a n n o f a t t o l e p i ù s e v e r e e d u r e l e g g i a n t i m a f i a . S o n o s t a t i i g o v e r n i B e r l u s c o n i a s t a b i l i z z a r e i l 4 1 b i s e a i n t r o d u r r e n u o v e n o r m e p e r i l s e q u e s t r o d e i p a t r i m o n i m a f i o s i . R e p l i c h e r e m o i n a u l a a l l e b u g i e d i c o s t o r o . C o n t i n u e r e m o a c o n t e s t a r e i l c o m p o r t a m e n t o d i S c a r p i n a t o c h e , c o n N a t o l i e d a l t r i , h a c o m p i u t o a t t i a s s o l u t a m e n t e c o n t r a r i a i d o v e r i d i u n m e m b r o d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . I f a t t i d e l l a s t o r i a e d e l l a c r o n a c a c i d a n n o r a g i o n e . I n s u l t i n o p u r e , m a l e l o r o m e n z o g n e s a r a n n o s e p p e l l i t e d a l l e n o s t r e v e r i t à " , c o n c l u d e l a n o t a .