R o m a , 1 6 o t t . A d n k r o n o s S a l u t e ) - T r a s e t t e g i o r n i a p r e a R o m a I c a r e 2 0 2 5 , i l 7 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ( S i a a r t i ) . L ’ a p p u n t a m e n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a c o m u n i t à a n e s t e s i o l o g i c a e d e l l ’ a r e a c r i t i c a r i u n i r à p r o f e s s i o n i s t i , r i c e r c a t o r i e d e s p e r t i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i p e r 3 g i o r n a t e , d a l 2 3 a l 2 5 o t t o b r e a l R o m e M a r r i o t t P a r k H o t e l . I l p r o g r a m m a , a d a l t a i n t e n s i t à s c i e n t i f i c a - i n f o r m a S i a a r t i i n u n a n o t a - v a l o r i z z a r i c e r c a , f o r m a z i o n e , a g g i o r n a m e n t o e b u o n a p r a t i c a c l i n i c a , p o n e n d o p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a m e d i c i n a p e r i o p e r a t o r i a , t e r a p i a i n t e n s i v a , e m e r g e n z a - u r g e n z a , g e s t i o n e d e l d o l o r e e i m p l e m e n t a z i o n e d e l l e l i n e e g u i d a . " I c a r e - a f f e r m a E l e n a B i g n a m i , p r e s i d e n t e S i a a r t i - s i c o n f e r m a i l m o m e n t o d i s i n t e s i t r a r i c e r c a , f o r m a z i o n e e b u o n a p r a t i c a c l i n i c a : è i l l u o g o i n c u i l a n o s t r a c o m u n i t à m e t t e a f a t t o r c o m u n e e s p e r i e n z e e d e v i d e n z e p e r t r a d u r l e i n u n m i g l i o r a m e n t o c o n c r e t o d e l l ’ a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i , o g g i e d o m a n i " . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i , a m p l i a u l t e r i o r m e n t e l ’ a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e : " a c c a n t o a l l e s e s s i o n i s u b e s t p r a c t i c e s e a l l e p r o s p e t t i v e s u l l a m e d i c i n a d e l f u t u r o , t o r n a i l S i m L a b : p e r c o r s i d i s i m u l a z i o n e a v a n z a t a a d a l t a f e d e l t à c h e p r o p o n g o n o s c e n a r i r e a l i s t i c i p e r r a f f o r z a r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e n o n t e c n i c h e n e l l a g e s t i o n e d e l l ’ e m e r g e n z a , n e l l a c o m u n i c a z i o n e e n e l l a v o r o i n t e a m , s e g u i t i d a d e b r i e f i n g g u i d a t i " . T r a l e n o v i t à d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , d e b u t t a i l C o a g u l a t i o n L a b : u n l a b o r a t o r i o t e m a t i c o d e d i c a t o a l l a g e s t i o n e d e l s a n g u i n a m e n t o e d e l l ’ e q u i l i b r i o e m o s t a t i c o n e i d i v e r s i c o n t e s t i c l i n i c i c o m e t r a u m a , t e r a p i a i n t e n s i v a , o s t e t r i c i a e c h i r u r g i a m a g g i o r e ; c o n i l s u p p o r t o d e l V i s c o L a b p e r l ’ i n t e r p r e t a z i o n e d e i t e s t v i s c o e l a s t i c i , i l f o c u s a f f r o n t e r à a n c h e g l i u n m e t n e e d c h e p e r m a n g o n o n e l l a p r a t i c a q u o t i d i a n a . N a s c e i n o l t r e I C a r e - V e t , p r o g r a m m a p a r a l l e l o d e d i c a t o a g l i a n e s t e s i s t i v e t e r i n a r i , a r t i c o l a t o i n 2 g i o r n a t e s u d o l o r e p e r i o p e r a t o r i o e c r o n i c o , f l u i d o t e r a p i a , s u p p o r t o r e s p i r a t o r i o e d e c o g r a f i a p o i n t - o f - c a r e , c o n f o r m a t i i n t e r a t t i v i ( t a v o l e r o t o n d e , p r o / c o n , i n c o n t r i c o n e s p e r t i ) p e n s a t i p e r f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a e u m a n a . S i c o n f e r m a i n f i n e i l V i l l a g e d e l l e R e g i o n i , a r e a c o n g r e s s u a l e d e d i c a t a a l c o n f r o n t o f r a i d i v e r s i m o d e l l i s a n i t a r i t e r r i t o r i a l i i t a l i a n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a v o r i r e u n a m a g g i o r e e q u i t à d i a c c e s s o e l ’ a r m o n i z z a z i o n e n a z i o n a l e d e g l i s t a n d a r d d i c u r a : l e r i s u l t a n z e d e i d i b a t t i t i f o r n i r a n n o a S i a a r t i i n d i c a z i o n i o p e r a t i v e p e r s t r a t e g i e d i f o r m a z i o n e c o n t i n u a e r i c e r c a c l i n i c a d a c o n d i v i d e r e c o n l e i s t i t u z i o n i . " I l p r o g r a m m a 2 0 2 5 - c o n c l u d e i l r e s p o n s a b i l e d e l C o m i t a t o c o n g r e s s i S i a a r t i , F r a n c o M a r i n a n g e l i , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o i n s i e m e a l l a p r e s i d e n t e B i g n a m i d e l C o n g r e s s o I c a r e - v a l o r i z z a l a m u l t i d i s c i p l i n a r i t à e l ’ a p p r e n d i m e n t o e s p e r i e n z i a l e : d a l S i m L a b a l l a n u o v a a r e a C o a g u l a t i o n L a b , f i n o a I C a r e - V e t . V o g l i a m o o f f r i r e s t r u m e n t i p r a t i c i e a g g i o r n a t i , a f f r o n t a n d o a n c h e g l i u n m e t n e e d c h e i n c o n t r i a m o o g n i g i o r n o n e i p e r c o r s i c l i n i c i " .