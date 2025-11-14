Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Lintervento che ha fatto il sindaco di Bologna Lepore, che ha usato il palco istituzionale dellassemblea nazionale dellAnci per fare campagna elettorale, tra laltro con un programma elettorale che riporterebbe lItalia indietro di un secolo, è vergognoso, e noi non possiamo restare a guardare. Dobbiamo farci sentire". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, nel corso dellincontro con i sindaci di Forza Italia in occasione dellAssemblea nazionale dellAnci. "Avere un incarico in Anci - prosegue - non è una medaglia da appuntarsi sul petto, non è un titolo da aggiungere al curriculum. È una responsabilità seria. Non è un palcoscenico, ma è una rete, è una comunità, è politica nel senso più alto del termine, è la capacità di fare squadra tutti insieme per risolvere i problemi del Paese". "Abbiamo visto come ha funzionato questa rete durante la pandemia. Se non presidiamo lAnci, lo faranno gli altri. Lo stanno già facendo. E spesso lo fanno trasformando unassociazione che è di tutti, in unappendice del Partito democratico", conclude.