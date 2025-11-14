R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n t e r v e n t o c h e h a f a t t o i l s i n d a c o d i B o l o g n a L e p o r e , c h e h a u s a t o i l p a l c o i s t i t u z i o n a l e d e l l ’ a s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l ’ A n c i p e r f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e , t r a l ’ a l t r o c o n u n p r o g r a m m a e l e t t o r a l e c h e r i p o r t e r e b b e l ’ I t a l i a i n d i e t r o d i u n s e c o l o , è v e r g o g n o s o , e n o i n o n p o s s i a m o r e s t a r e a g u a r d a r e . D o b b i a m o f a r c i s e n t i r e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o c o n i s i n d a c i d i F o r z a I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l l ’ A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l ’ A n c i . " A v e r e u n i n c a r i c o i n A n c i - p r o s e g u e - n o n è u n a m e d a g l i a d a a p p u n t a r s i s u l p e t t o , n o n è u n t i t o l o d a a g g i u n g e r e a l c u r r i c u l u m . È u n a r e s p o n s a b i l i t à s e r i a . N o n è u n p a l c o s c e n i c o , m a è u n a r e t e , è u n a c o m u n i t à , è p o l i t i c a n e l s e n s o p i ù a l t o d e l t e r m i n e , è l a c a p a c i t à d i f a r e s q u a d r a t u t t i i n s i e m e p e r r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e l P a e s e " . " A b b i a m o v i s t o c o m e h a f u n z i o n a t o q u e s t a r e t e d u r a n t e l a p a n d e m i a . S e n o n p r e s i d i a m o l ’ A n c i , l o f a r a n n o g l i a l t r i . L o s t a n n o g i à f a c e n d o . E s p e s s o l o f a n n o t r a s f o r m a n d o u n ’ a s s o c i a z i o n e c h e è d i t u t t i , i n u n ’ a p p e n d i c e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o " , c o n c l u d e .