B o l o g n a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a q u e s t i o n e d e l l e a r e e i n t e r n e , d e l l e z o n e m o n t a n e e d e l l e i s o l e p i ù p i c c o l e s i è , d a t e m p o , p o s t a c o m e u n a u r g e n z a p e r i l P a e s e . N e h a p a r l a t o , n e l s u o m e s s a g g i o , l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . T r e d i c i m i l i o n i d i n o s t r i c o n c i t t a d i n i v i v o n o i n l u o g h i d i s t a n t i d a i m a g g i o r i c e n t r i u r b a n i e d a i g r a n d i n o d i i n f r a s t r u t t u r a l i . S o n o l u o g h i i n c u i è i n c o r s o u n p r o g r e s s i v o s p o p o l a m e n t o . I l l o r o p a t r i m o n i o a m b i e n t a l e , c u l t u r a l e , s o c i a l e , e c o n o m i c o , è i r r i n u n c i a b i l e p e r l ’ I t a l i a . I C o m u n i , i p i c c o l i C o m u n i , s o n o l ’ a n t i c o r p o d e l l ’ a b b a n d o n o e v a n n o p o s t i n e l l e c o n d i z i o n i d i e s s e r e u n m o t o r e d i v i t a l i t à e d i r i p a r t e n z a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' A n c i . " L e n u o v e t e c n o l o g i e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - v e n g o n o i n s o c c o r s o , m a a n u l l a p o s s o n o s e r v i r e s e n z a i n v e r t i r e u n a t e n d e n z a c h e a f f i d a , d a l u n g o t e m p o , l ’ e s i s t e n z a d i s e r v i z i a l i v e l l i m i n i m i d i p o p o l a z i o n e , q u a n d o è , i n v e c e , l ’ e s i s t e n z a d i s e r v i z i s a n i t a r i , f i n a n z i a r i , d i i s t r u z i o n e , d i t r a s p o r t o p u b b l i c o - p e n s o a l l e l i n e e f e r r o v i a r i e m i n o r i c h e s u b i s c o n o s o s p e n s i o n i e s o p p r e s s i o n i - c h e c o n s e n t e d i a s s i c u r a r e l a p e r m a n e n z a d e g l i a b i t a n t i . L ’ e s i s t e n z a d i q u e s t i s e r v i z i s i p o n e p r i m a d e l n u m e r o d e g l i a b i t a n t i p e r c h é n e c o s t i t u i s c e u n a g a r a n z i a e , l a d d o v e v i e n e m e n o , u n a c a u s a d e l s u o d e c l i n o " . " L ’ a g e n d a d e l c o n t r o e s o d o a s o s t e g n o d e i s i s t e m i l o c a l i v a s o s t e n u t a e i m p l e m e n t a t a . M i a u g u r o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - c h e i l c o n f r o n t o c o n i l G o v e r n o - a s s i c u r a t o , p o c ’ a n z i , d a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o - s u l l e r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e d e i C o m u n i , s u i f o n d i d a d e s t i n a r e a i n t e r v e n t i p r i o r i t a r i , s u l p e s o c h e t u t t o r a e s e r c i t a n o n e i b i l a n c i i t a g l i d e g l i a n n i p r e c e d e n t i a l l a s p e s a c o r r e n t e , p r o s e g u a c o n s p i r i t o c o s t r u t t i v o e d i c o r r e s p o n s a b i l i t à " .