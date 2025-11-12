B o l o g n a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M u t a m e n t i t e c n o l o g i c i s o n o i n t e r v e n u t i , c o n s e n t e n d o i l d i a l o g o d a r e a l t à r e m o t e . N u o v e m o d a l i t à d i p r o d u z i o n e v e d o n o m o d i f i c a r s i r a d i c a l m e n t e l a n o z i o n e d i c e n t r o e d i p e r i f e r i a . L e p e r i f e r i e o r a s o n o a l t r o . T a n t o a l t r o , d a m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l a s t e s s a i d e a d i c e n t r o , a v a n t a g g i o d e l c o n c e t t o d i r e t e . A c c o r c i a r e l e d i s t a n z e e i n c l u d e r e è t e m a c h e , n e l l e s u e d e c l i n a z i o n i t e r r i t o r i a l i e n e l l e s u e a r t i c o l a z i o n i , s i i m p o n e o g g i c o m e p r i o r i t à . S o n o l e d u e c i t t à , l e d u e I t a l i e a ' d o p p i a a n i m a ' , d i c u i h a p a r l a t o i l p r e s i d e n t e M a n f r e d i . U n a s o c i e t à c o n u n a s t r u t t u r a d e m o g r a f i c a c o m e l a n o s t r a n o n p u ò p e r m e t t e r s i d i t r a s c u r a r e r i s o r s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' A n c i . " R i g u a r d a - h a s p i e g a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - g l i s p a z i c h e p r o d u c o n o e s c l u s i o n e s o c i a l e , i l u o g h i d e l d e g r a d o e d e l l ’ i l l e g a l i t à , l ’ a b b a n d o n o d i a r e e d i s m e s s e , l a d e s e r t i f i c a z i o n e e r i n a t u r a l i z z a z i o n e d i a r e e u n t e m p o a b i t a t e e p r e s i d i a t e . S i a m o d a v a n t i a f o r m e i n e d i t e d i d i s a g i o e a n u o v e p o v e r t à , e a n c h e a d o m a n d e p i ù e s i g e n t i , c h e n o n p o s s i a m o t r a s c u r a r e o m e t t e r e t r a p a r e n t e s i " .