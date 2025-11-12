B o l o g n a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È u n c o m p i t o i m p e g n a t i v o q u e l l o d e i s i n d a c i . P r e s s a t i d a v i c i n o , c o m e s i e t e , d a i p r o b l e m i c o n c r e t i d e i v o s t r i c o n c i t t a d i n i , a v e t e , c o m u n q u e , l ’ o p p o r t u n i t à d i p o t e r r e n d e r e c o n c r e t e l e l o r o s o l u z i o n i . Q u e s t o i l p r e m i o p i ù i m p o r t a n t e : l a s o d d i s f a z i o n e d i f a r e e p o t e r c o n s t a t a r e i r i s u l t a t i c h e l a c o m u n i t à o t t i e n e . V i v e d e i n p r i m a l i n e a l a b a t t a g l i a p e r l a l e g a l i t à . I n e s s a , s a p p i a t e d i n o n e s s e r e s o l i . L e m i n a c c e e i t e n t a t i v i d i i n t i m i d a z i o n e a g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i s o n o c r i m i n i c o n t r o l a c o m u n i t à c i v i l e , c o n t r o l ’ I t a l i a . P i e n a s o l i d a r i e t à a t u t t i c o l o r o c h e l i h a n n o s u b i t i e c h e c o n t i n u a n o n e l l o r o m a n d a t o , s e p o s s i b i l e , c o n p i ù e n e r g i a d i p r i m a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' A n c i .