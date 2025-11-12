B o l o g n a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' A s s e m b l e a d e l l ' A n c i è u n a p p u n t a m e n t o a n n u a l e d i g r a n d e r i l i e v o . N e a v v e r t o l ' i m p o r t a n z a n e l p r e n d e r v i p a r t e p e r a s c o l t a r e e d i a l o g a r e c o n c h i r a p p r e s e n t a l ' I s t i t u z i o n e p i ù p r o s s i m a a i n o s t r i c o n c i t t a d i n i . S o n o n u m e r o s i o r m a i p e r m e g l i i n c o n t r i c o n i s i n d a c i i n q u e s t a o c c a s i o n e e v e d e r v i r i u n i t i i n a s s e m b l e a m i f a p e r c e p i r e , e c o n f e r m a t a a n c h e o g g i , l a p e r c e z i o n e , l a s e n s a z i o n e , t o c c a t a c o n m a n o i n q u e s t e o c c a s i o n i , c h e h o a v v e r t i t o o g n i a n n o d i q u e s t a r e a l t à r a p p r e s e n t a t i v a c o s ì f o n d a m e n t a l e e p r e z i o s a p e r i l n o s t r o P a e s e . G r a z i e p e r q u e l l o c h e f a t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' A n c i . " S a l u t o c o n g r a n d e c o r d i a l i t à i s i n d a c i e g l i a m m i n i s t r a t o r i p r e s e n t i e , v o s t r o t r a m i t e , t u t t i c o l o r o c h e s i i m p e g n a n o n e i g o v e r n i l o c a l i , b a s e d e m o c r a t i c a - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - d e l l e n o s t r e i s t i t u z i o n i r e p u b b l i c a n e , s o l i d a r e t e d i u n i t à d e l P a e s e . N o n m i s t a n c o d i r i p e t e r e c h e i C o m u n i c o s t i t u i s c o n o l a p r i m a l i n e a d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a e c h e i c i t t a d i n i v i s i r i c o n o s c o n o " .