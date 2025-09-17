M i l a n o , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n d o t t e v i o l e n t e " n e i c o n f r o n t i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e " c o n l a c h i a r a e d e v i d e n t e f i n a l i t à d i i m p e d i r e o c o m u n q u e o s t a c o l a r e " l a v i g i l a n z a s u l l a m a n i f e s t a z i o n e i n s o l i d a r i e t à d e l d e t e n u t o A l f r e d o C o s p i t o c h e p o i h a p o r t a t o a b l o c c a r e i l c o r t e o " p e r i l p r o g r e s s i v o i n t e n s i f i c a r s i d e l l ' e s c a l a t i o n v i o l e n t a " . C o n q u e s t e m o t i v a z i o n i l a d e c i m a s e z i o n e d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o p r e s i e d u t a d a A n t o n e l l a B e r t o j a h a m o t i v a t o l e d i e c i c o n d a n n e ( u n u n d i c e s i m o i m p u t a t o è s t a t o a s s o l t o ) i n f l i t t e l o s c o r s o 1 7 g i u g n o - c o n p e n e d a 4 a n n i e 7 m e s i a u n a n n o e s e i m e s i - n e l p r o c e s s o a e s p o n e n t i d e l l ' a r e a a n a r c h i c a m i l a n e s e a c c u s a t i , a v a r i o t i t o l o , d i r e s i s t e n z a a g g r a v a t a a p u b b l i c o u f f i c i a l e , d a n n e g g i a m e n t o e t r a v i s a m e n t o . D u r a n t e i l c o r t e o d e l l ' 1 1 f e b b r a i o 2 0 2 3 , a l l ' a l t e z z a d i v i a S a b o t i n o , a l c u n i m a n i f e s t a n t i d e l g r u p p o d i t e s t a , l a n c i a r o n o d i v e r s e b o t t i g l i e e o g g e t t i c o n t r o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , p r o v o c a n d o l e s i o n i a s e i a g e n t i . A l c u n i c o n d a n n a t i - s o t t o l i n e a n o i g i u d i c i - d e v o n o r i s p o n d e r e d i " c o n c o r s o m o r a l e " n e l r e a t o d i r e s i s t e n z a a p u b b l i c o u f f i c i a l e i n b a s e a l l ' o r i e n t a m e n t o d e l l a g i u r i s p r u d e n z a c h e p u n i s c e c h i a s s i s t e n d o a d u n a r e s i s t e n z a v i o l e n t a n e i c o n f r o n t i d i u n p u b b l i c o u f f i c i a l e m e s s a i n a t t o d a c h i p a r t e c i p a a u n a m a n i f e s t a z i o n e " r a f f o r z i l ' a l t r u i a z i o n e o f f e n s i v a o n e a g g r a v i g l i e f f e t t i m e t t e n d o i n d i s c u s s i o n e i l c o r r e t t o o p e r a t o d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e " .