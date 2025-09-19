R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " V o g l i o e s p r i m e r e p r o f o n d o a p p r e z z a m e n t o p e r l e d i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e d a l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e M a r c e l l o G e m m a t o , c h e h a e v i d e n z i a t o l a n e c e s s i t à d i e s t e n d e r e l ' a c c e s s o a i f a r m a c i a g o n i s t i d e l G l p - 1 a n c h e a i p a z i e n t i a f f e t t i d a o b e s i t à " . L o a f f e r m a I r i s Z a n i , p r e s i d e n t e d i A m i c i o b e s i e d i F i a o ( F e d e r a z i o n e i t a l i a n a a s s o c i a z i o n i o b e s i t à ) . " L e s u e p a r o l e - s o t t o l i n e a - r a p p r e s e n t a n o u n i m p o r t a n t e s e g n a l e d i a t t e n z i o n e i s t i t u z i o n a l e v e r s o u n a p a t o l o g i a c r o n i c a e c o m p l e s s a , c h e c o l p i s c e m i l i o n i d i c i t t a d i n i e c o m p o r t a u n e l e v a t o r i s c h i o d i s v i l u p p a r e p a t o l o g i e c o r r e l a t e . L e n u o v e t e r a p i e p e r l a c u r a d e l l ' o b e s i t à o g g i h a n n o u n c o s t o e l e v a t o , s p e s s o i n s o s t e n i b i l e p e r i p a z i e n t i , e q u e s t a s i t u a z i o n e g e n e r a d i s p a r i t à n e l l e c u r e r i s c h i a n d o d i e s c l u d e r e p r o p r i o c o l o r o c h e t r a r r e b b e r o m a g g i o r e b e n e f i c i o d a l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e " . " H o p o r t a t o p e r s o n a l m e n t e q u e s t e i s t a n z e a l l ' a t t e n z i o n e d e l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) d u r a n t e l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e N i s t i c ò , n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n i z i a t i v a ' A i f a I n c o n t r a ' l o s c o r s o 2 4 f e b b r a i o - r i c o r d a Z a n i - e r i n n o v o o g g i l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e a s s o c i a z i o n i c h e r a p p r e s e n t o a c o l l a b o r a r e c o n l ' a g e n z i a , i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à e t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i p e r c o n t r i b u i r e a l l a d e f i n i z i o n e d i p o l i t i c h e s a n i t a r i e i n c l u s i v e p e r g a r a n t i r e d i g n i t à , e q u i t à e a c c e s s o a l l e c u r e p e r t u t t i i p a z i e n t i " , c o n c l u d e l a p r e s i d e n t e d i A m i c i o b e s i e F i a o . “ S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i e g r a t i p e r l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a l s o t t o s e g r e t a r i o G e m m a t o i n m e r i t o a l l a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z o d e i f a r m a c i G l p - 1 a n c h e p e r i p a z i e n t i c o n o b e s i t à . È d a t e m p o u n n o s t r o o b i e t t i v o , s o p r a t t u t t o i n r e l a z i o n e a l g r a n d e n u m e r o d i p a t o l o g i e c h e p o s s o n o c o l p i r e i p a z i e n t i c o n o b e s i t à . S e r v o n o , q u i n d i , t u t t e l e c u r e d i s p o n i b i l i a l m o m e n t o p e r c o n t r a s t a r e u n a m a l a t t i a m o l t o i n v a l i d a n t e , s i a s u l p i a n o f i s i c o s i a s u l p i a n o p s i c o l o g i c o . D a p a r t e n o s t r a s i a m o e s a r e m o s e m p r e d i s p o n i b i l i a u n a c o l l a b o r a z i o n e c h e m i r i a t r a t t a r e q u e s t a c o m e u n a v e r a e p r o p r i a p a t o l o g i a ” . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s R o c c o B a r a z z o n i , p r e s i d e n t e d e l l a S i o , S o c i e t à i t a l i a n a o b e s i t à , c o m m e n t a l e d i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e d a l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e M a r c e l l o G e m m a t o s u l l a v a l u t a z i o n e i n c o r s o p e r a m p l i a r e l ' e r o g a z i o n e n e l l ' a m b i t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e d e i f a r m a c i a g o n i s t i d e l l ' o r m o n e G l p - 1 , m e d i c i n a l i a n t i d i a b e t i c i a e f f e t t o d i m a g r a n t e . “ D i q u e s t i e a l t r i t e m i - c o n c l u d e B a r a z z o n i - s i p a r l e r à a p p r o f o n d i t a m e n t e n e l c o n g r e s s o d e l l a S i o p r e v i s t o a T r i e s t e d a l 1 a l 4 d i O t t o b r e ” .