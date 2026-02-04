R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - U n c o n v e g n o s u l P s i e l a q u e s t i o n e a m b i e n t a l e . L a F o n d a z i o n e R o s s e l l i d i F i r e n z e s a r à p r e s e n t e i l 6 f e b b r a i o a R o m a a l l a s e d e d e l l e F o n d a z i o n i G i a c o m o M a t t e o t t i e G i u s e p p e E m a n u e l e e V e r a M o d i g l i a n i - E s s m o i ( a l l e 1 7 i n v i a d e l l ' A r c o d e l M o n t e 9 9 / a ) p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o d i R i c c a r d o T a m b u r r o d a l t i t o l o ' I l P s i e l a q u e s t i o n e a m b i e n t a l e ( 1 9 8 3 - 1 9 9 3 ) ' ( e d . R u b b e t t i n o ) . I l l i b r o è s t a t o p u b b l i c a t o p e r i n i z i a t i v a d e l l a F o n d a z i o n e C r a x i . S a r à p r e s e n t e i l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e R o s s e l l i e d e x m i n i s t r o V a l d o S p i n i , c h e d i s c u t e r à c o n l ' a u t o r e d e l t e s t o i n s i e m e a N i c o l a C a r n o v a l e , G i u s e p p e C a s s i n i e C o s t a n z a P e r a . S a r à p o s s i b i l e s e g u i r e l ' e v e n t o i n d i r e t t a s u l l a p a g i n a F a c e b o o k d e l l a F o n d a z i o n e G i a c o m o M a t t e o t t i . “ I l M i n i s t e r o d e l l ' A m b i e n t e f u c o s t i t u i t o d u r a n t e i l g o v e r n o C r a x i - r i c o r d a S p i n i - e a l l a s u a g u i d a d a l 1 9 8 7 i n p o i s i s u s s e g u i r o n o t r e m i n i s t r i s o c i a l i s t i : G i o r g i o R u f f o l o , C a r l o R i p a d i M e a n a e i l s o t t o s c r i t t o . L o g i c o d u n q u e c h e s i p r o c e d a a d u n c o n s u n t i v o s t o r i c o d i q u e s t a v i c e n d a . M a s a r à a n c h e l ' o c c a s i o n e - a g g i u n g e S p i n i - p e r d i s c u t e r e d e l l e p r o s p e t t i v e d e l l a p o l i t i c a d e l l ' a m b i e n t e a l i v e l l o n a z i o n a l e e d i n t e r n a z i o n a l e " .