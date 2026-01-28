R o m a , 2 8 g e n . - ( A d n k r o n o s / D p a ) - A m a z o n h a c o m u n i c a t o a l p e r s o n a l e c h e p r e v e d e d i t a g l i a r e c i r c a 1 6 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o a l i v e l l o g l o b a l e n e l l ' a m b i t o d e g l i s f o r z i p e r s e m p l i f i c a r e l e o p e r a z i o n i e r i d u r r e l a b u r o c r a z i a i n t u t t a l ' a z i e n d a . L ' a n n u n c i o a r r i v a a d a p p e n a t r e m e s i d a l p r e c e d e n t e t a g l i o d i p e r s o n a l e c h e h a i n t e r e s s a t o 1 4 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o . L a m a g g i o r p a r t e d e i d i p e n d e n t i c o i n v o l t i d a i t a g l i s i t r o v a n e g l i S t a t i U n i t i . I t a g l i a i p o s t i d i l a v o r o m i r a n o a " r i d u r r e i l i v e l l i , a u m e n t a r e l a p r o p r i e t à e r i m u o v e r e l a b u r o c r a z i a " , ​ ​ h a a f f e r m a t o i n u n a n o t a l a v i c e p r e s i d e n t e s e n i o r B e t h G a l e t t i . I n u n m e s s a g g i o i n v i a t o o g g i a i d i p e n d e n t i , A m a z o n a n n u n c i a c h e " l e r i d u z i o n i c h e s t i a m o a t t u a n d o a v r a n n o u n i m p a t t o s u c i r c a 1 6 . 0 0 0 p o s i z i o n i i n A m a z o n " , a g g i u n g e n d o c h e " s t i a m o l a v o r a n d o p e r s u p p o r t a r e t u t t i c o l o r o c h e s a r a n n o c o i n v o l t i " e c h e " o v e p o s s i b i l e , s a r a n n o o f f e r t e n u o v e p o s i z i o n i a d a l c u n i d i p e n d e n t i " . M e s s a g g i o c h e a r r i v a d o p o c h e , m a r t e d ì , a l c u n i p i a n i d i l i c e n z i a m e n t o s o n o s t a t i a c c i d e n t a l m e n t e c o n d i v i s i p e r e r r o r e c o n a l c u n i d i p e n d e n t i , e i n u n c o n t e s t o d i c r e s c e n t e a d o z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ( I a ) n e l l e o p e r a z i o n i a z i e n d a l i .