M i l a n o , 2 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - A m a r o M o n t e n e g r o , n a t o a B o l o g n a n e l 1 8 8 5 , f e s t e g g i a i s u o i 1 4 0 a n n i c o n u n a n u o v a c a m p a g n a c h e c e l e b r a l e r e l a z i o n i a u t e n t i c h e , q u e l l e d a l “ S a p o r e V e r o ” . D a s e m p r e a l c e n t r o d e l l a c o m u n i c a z i o n e d i A m a r o M o n t e n e g r o , l ’ a m i c i z i a t o r n a p r o t a g o n i s t a n e l n u o v o s p o t , o n a i r d a l 2 7 o t t o b r e . L i n k a l v i d e o : h t t p s : / / y o u t u . b e / f 3 y z R L 0 b _ _ 8 . A r e n d e r e a n c o r a p i ù s p e c i a l e q u e s t o p r o g e t t o d i c o m u n i c a z i o n e s o n o F r a n c e s c o T o t t i e L u c i a n o S p a l l e t t i , p r o t a g o n i s t i d i u n ’ a m i c i z i a c h e s i r i c o m p o n e d o p o u n p e r i o d o d i i n c o m p r e n s i o n i c h e h a n n o f a t t o p a r l a r e t u t t a I t a l i a . L e d u e i c o n e d e l c a l c i o a v e v a n o e s p r e s s o p u b b l i c a m e n t e i l d e s i d e r i o d i r i t r o v a r s i , i n v i r t ù d e l l e t a n t e e m o z i o n i v i s s u t e i n s i e m e . A m a r o M o n t e n e g r o , h a c o l t o q u e s t a o c c a s i o n e u n i c a p e r m e t t e r e l a p a r o l a f i n e a i d i s s a p o r i e r a c c o n t a r e u n a s t o r i a d i a m i c i z i a i n u n o s p o t c h e r a c c o n t a u n “ d u e l l o m o d e r n o ” d a l t o n o i r o n i c o . N o n a c a s o , a c c a n t o a l l o s t o r i c o p a y o f f “ S a p o r e V e r o ” e a l c e l e b r e s o u n d l o g o – r i a r r a n g i a t o p e r l ’ o c c a s i o n e i n c h i a v e W e s t e r n – d e b u t t a l a n u o v a l i n e d i c a m p a g n a “ D o v e c ’ è A m i c i z i a ” , c h e s o t t o l i n e a i l t e r r i t o r i o d i c o m u n i c a z i o n e d i A m a r o M o n t e n e g r o i n c e n t r a t o s u l l ’ a m i c i z i a v e r a , s e n z a f i l t r i . “ C o n q u e s t o n u o v o p r o g e t t o , l a n c i a t o i n o c c a s i o n e d e i 1 4 0 a n n i d i A m a r o M o n t e n e g r o - s p i e g a A l e s s a n d r o S o l e s c h i , C h i e f M a r k e t i n g O f f i c e r S p i r i t s d i G r u p p o M o n t e n e g r o - c e l e b r i a m o i v a l o r i c h e d a s e m p r e c o n t r a d d i s t i n g u o n o i l b r a n d : a m i c i z i a e a u t e n t i c i t à . L o f a c c i a m o s u g g e l l a n d o i l p r i m o i n c o n t r o u f f i c i a l e t r a T o t t i e S p a l l e t t i , c h e s i r i t r o v a n o a l b a n c o n e d e l b a r p e r u n b r i n d i s i d a l S a p o r e v e r o ” . “ P e r c e l e b r a r e u n a n n i v e r s a r i o c o s ì i m p o r t a n t e - a g g i u n g e L e o n a r d o G u e r r a S e r à g n o l i , c h e h a c u r a t o l a c r e a t i v i t à d e l l o s p o t , i n v e s t e a n c h e d i r e g i s t a e p r o d u t t o r e e s e c u t i v o - a b b i a m o s c e l t o d i r a c c o n t a r e l ’ e s s e n z a d i A m a r o M o n t e n e g r o d a u n a n u o v a p r o s p e t t i v a . S e i n p a s s a t o a b b i a m o m o s t r a t o l ’ a m i c i z i a c a p a c e d i c o m p i e r e i m p r e s e i m p o s s i b i l i , q u e s t a v o l t a v o l e v a m o e s p l o r a r e l a s u a f o r z a n e l r i t r o v a r s i , a n c h e d o p o l e i n c o m p r e n s i o n i ” . L o s p o t - i d e a t o d a L e o n a r d o G u e r r a S e r à g n o l i e V i n c e n z o V i g o , C e o d i M o s q u i t o e c o n s u l e n t e d i c o m u n i c a z i o n e d i G r u p p o M o n t e n e g r o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n L G S S p o r t L a b e c o n l a v o c e n a r r a n t e d i F i l i p p o T i m i - r e i n t e r p r e t a i l m o n d o W e s t e r n i n c h i a v e u r b a n a . I l “ d u e l l o m o d e r n o ” t r a i p r o t a g o n i s t i s i s v o l g e t r a l e s t r a d e d i R o m a , c o n u n o s t i l e v i s i v o c u r a t o c h e d à a l l o s p o t u n t o c c o c i n e m a t o g r a f i c o . I l m o m e n t o c l o u ? D a v a n t i a l b a n c o n e d i u n b a r , l a t e n s i o n e s i s c i o g l i e n e l l a d o m a n d a : “ L i s c i o o c o n g h i a c c i o ? ” . U n g e s t o s e m p l i c e , i l b r i n d i s i , c h e d i v e n t a i l s i m b o l o p e r f e t t o d i u n ’ a m i c i z i a c h e g r a z i e a d A m a r o M o n t e n e g r o r i t r o v a i l s u o s a p o r e a u t e n t i c o . L a c a m p a g n a , d e c l i n a t a n e i f o r m a t i 6 0 ” , 3 0 ” e 1 5 ” , è v i s i b i l e i n T V , a l c i n e m a , s u l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e d i g i t a l i e c a l c i s t i c h e , e s u i m p i a n t i D i g i t a l O u t O f H o m e a M i l a n o , R o m a e N a p o l i a p a r t i r e d a l 2 7 o t t o b r e .