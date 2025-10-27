R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I t r a t t a m e n t i p e r l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r s o n o a l l a v i g i l i a d i u n a s v o l t a . L ' a r r i v o d e i p r i m i f a r m a c i r e a l m e n t e e f f i c a c i , c o m e l e c a n e m a b e d o n a n e m a b , r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o s t o r i c o n e l l a l o t t a c o n t r o u n a p a t o l o g i a c h e c o l p i s c e m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o . T u t t a v i a , q u e s t e t e r a p i e p o t r a n n o e s s e r e p r e s c r i t t e s o l o i n c o n d i z i o n i s p e c i f i c h e e a p a z i e n t i a c c u r a t a m e n t e s e l e z i o n a t i . P e r q u e s t o m o t i v o , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) h a p r o m o s s o e c o o r d i n a t o l a r e d a z i o n e d e l l ' E p a - E x p e r t P a n e l o n A l z h e i m e r ' s D i s e a s e , u n d o c u m e n t o d i r i f e r i m e n t o c h e d e f i n i s c e c r i t e r i , p e r c o r s i e s t a n d a r d p e r l ' a p p l i c a z i o n e c l i n i c a d i q u e s t e n u o v e t e r a p i e n e l c o n t e s t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L ' E p a , s p i e g a n o i n e u r o l o g i i n c o n g r e s s o a P a d o v a , n a s c e d a u n ' a m p i a c o l l a b o r a z i o n e t r a l a S i n e n u m e r o s e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e i t a l i a n e - t r a c u i l a S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a n u c l e a r e , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i b i o c h i m i c a c l i n i c a , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i g e r i a t r i a e g e r o n t o l o g i a e l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p s i c o g e r i a t r i a – c o n i l c o n t r i b u t o d i e s p e r t i i n n e u r o l o g i a , g e r i a t r i a , n e u r o r a d i o l o g i a , b i o c h i m i c a c l i n i c a e m e d i c i n a n u c l e a r e . " L ' E p a è u n ' i n i z i a t i v a c h e l a S i n h a f o r t e m e n t e v o l u t o p e r c o s t r u i r e u n l i n g u a g g i o c o m u n e e u n p e r c o r s o c o n d i v i s o t r a t u t t e l e d i s c i p l i n e c o i n v o l t e n e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r - a f f e r m a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e u s c e n t e S i n - A b b i a m o r i t e n u t o n e c e s s a r i o r i u n i r e t u t t e l e c o m p e t e n z e p e r d e f i n i r e i n m o d o c h i a r o c h i p o t r à a c c e d e r e a l l e n u o v e t e r a p i e , c o m e d i a g n o s t i c a r e p r e c o c e m e n t e l a m a l a t t i a e c o m e m o n i t o r a r e i p a z i e n t i n e l t e m p o . E ' u n l a v o r o c h e m i r a a r e n d e r e a c c e s s i b i l i q u e s t e o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c h e i n m o d o e q u o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . I l d o c u m e n t o a f f r o n t a i n m a n i e r a o r g a n i c a t u t t i g l i a s p e t t i f o n d a m e n t a l i p e r l a c o r r e t t a i m p l e m e n t a z i o n e d e l l e n u o v e t e r a p i e a n t i - A l z h e i m e r e d e f i n i s c e i n n a n z i t u t t o i c r i t e r i p e r l a s e l e z i o n e d e i p a z i e n t i , i n d i v i d u a n d o c o m e c a n d i d a t i i d e a l i c o l o r o c h e p r e s e n t a n o d e c a d i m e n t o c o g n i t i v o o d e m e n z a d i g r a d o l i e v e , d o v u t a a l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r . E ' i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e - a v v e r t o n o i n e u r o l o g i - c h e q u e s t e t e r a p i e n o n s o n o i n d i c a t e p e r t u t t i i p a z i e n t i , n é p e r t u t t i g l i s t a d i d e l l a m a l a t t i a . A m p i o s p a z i o è d e d i c a t o a l l a d i a g n o s i p r e c o c e e a p p r o p r i a t a , c o n l ' o b i e t t i v o d i s t a b i l i r e c r i t e r i c h i a r i p e r l ' i n d i v i d u a z i o n e d e i p a z i e n t i n e l l e f a s i i n i z i a l i e d i s e m p l i f i c a r e i l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o , e v i t a n d o e s a m i i n v a s i v i o c o s t o s i q u a n d o n o n n e c e s s a r i . L ' E p a p r o m u o v e i n o l t r e l ' i m p i e g o d e i b i o m a r c a t o r i p l a s m a t i c i c o m e v a l i d a a l t e r n a t i v a a i m a r c a t o r i l i q u o r a l i e a l l e i n d a g i n i P e t , c o s ì d a g a r a n t i r e u n a m a g g i o r e a c c e s s i b i l i t à d i a g n o s t i c a i n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n S i b i o c - S o c i e t à i t a l i a n a d i b i o c h i m i c a c l i n i c a e b i o l o g i a m o l e c o l a r e c l i n i c a , s o n o i n c o r s o l a v a l i d a z i o n e d e i p a r a m e t r i b i o c h i m i c i , l a d e f i n i z i o n e d e i c u t - o f f e l a s t a n d a r d i z z a z i o n e d e i p r o t o c o l l i . E ' s t a t o f o n d a m e n t a l e - r i f e r i s c e l a S i n - a n c h e i l c o n t r i b u t o d e l l a r a d i o l o g i a e d e l l a m e d i c i n a n u c l e a r e , c o n c u i i l d o c u m e n t o d e f i n i s c e q u a l i t i p o l o g i e d i r i s o n a n z a m a g n e t i c a e d i i n d a g i n e P e t u t i l i z z a r e p e r i d e n t i f i c a r e i p a z i e n t i p i ù i d o n e i e r i d u r r e i l r i s c h i o d i e f f e t t i c o l l a t e r a l i . C o n l a S o c i e t à i t a l i a n a d i g e r i a t r i a , E p a l a v o r a a l l a d e f i n i z i o n e d e i c r i t e r i c l i n i c i p e r r i c o n o s c e r e l e p e r s o n e f r a g i l i , p r e - f r a g i l i o c o m p l e s s e , c h e p o t r e b b e r o n o n e s s e r e c a n d i d a t i i d e a l i p e r q u e s t i t r a t t a m e n t i . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è r i v o l t a a l l ' e q u i t à d i a c c e s s o e a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a r e t e d e i C e n t r i p e r i d i s t u r b i c o g n i t i v i e l e d e m e n z e ( C d c d ) , c h e a v r a n n o u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a s e l e z i o n e e n e l m o n i t o r a g g i o d e i p a z i e n t i , a s s i c u r a n d o u n i f o r m i t à d i t r a t t a m e n t o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I l d o c u m e n t o r a p p r e s e n t a u n a b a s e o p e r a t i v a p e r c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a s a n i t a r i o p r o n t o a d a c c o g l i e r e l e n u o v e t e r a p i e . L e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e c o i n v o l t e s t a n n o g i à e l a b o r a n d o d o c u m e n t i a t t u a t i v i c h e d e f i n i r a n n o i n m o d o p u n t u a l e i p r o t o c o l l i d i a g n o s t i c i e t e r a p e u t i c i , a p a r t i r e d a i d o s a g g i p l a s m a t i c i f i n o a l l e p r o c e d u r e d i i m a g i n g . " O g g i s t i a m o g e t t a n d o l e f o n d a m e n t a d i u n p e r c o r s o c h e c a m b i e r à r a d i c a l m e n t e l a g e s t i o n e d e l l ' A l z h e i m e r i n I t a l i a - r i m a r c a P a d o v a n i - S e r v e t e m p o p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a p r o n t o , e f f i c i e n t e e u n i f o r m e , m a l ' o b i e t t i v o è c h i a r o : i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e i p a z i e n t i c h e p o s s o n o b e n e f i c i a r e d i q u e s t e t e r a p i e e g a r a n t i r e l o r o u n a c c e s s o e q u o e s i c u r o , o v u n q u e s i t r o v i n o " . I l p r o g e t t o n o n r i g u a r d a s o l o n e u r o l o g i e g e r i a t r i , m a c o i n v o l g e l ' i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a : i n f e r m i e r i , p s i c o l o g i , n e u r o p s i c o l o g i e t u t t i g l i o p e r a t o r i d e i C d c d . E ' u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o u n u p g r a d i n g s t r u t t u r a l e e c u l t u r a l e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r .