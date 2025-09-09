R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ C h i e d i a m o c o n f o r z a u n p a s s o i n d i e t r o i m m e d i a t o e u n ’ a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d e l g o v e r n o . L a g i u s t i z i a n o n p u ò e s s e r e a m m i n i s t r a t a d a c h i è a s u a v o l t a s o t t o i n c h i e s t a p e r f a t t i c o s ì g r a v i . E n o n s i e v o c h i i l g a r a n t i s m o p e r c h é q u i s t i a m o p a r l a n d o d i p r e c o n d i z i o n i e s s e n z i a l i p e r a s s u m e r e e s v o l g e r e r u o l i c o s ì i m p o r t a n t i ” . C o s ì l a r e s p o n s a b i l e g i u s t i z i a d e l P d , D e b o r a S e r r a c c h i a n i c o m m e n t a l ’ i s c r i z i o n e d e l c a p o d i G a b i n e t t o d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a , G i u s i B a r t o l o z z i , n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i d a l l a p r o c u r a d i R o m a , p e r f a l s e d i c h i a r a z i o n i n e l l ' a m b i t o d e l p r o c e d i m e n t o p e r i l c a s o A l m a s r i , i l c o m a n d a n t e l i b i c o a r r e s t a t o e p o i r i m p a t r i a t o d a l l ' I t a l i a n e l g e n n a i o s c o r s o . “ A b b i a m o u n M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a i n d a g a t o p e r f a v o r e g g i a m e n t o e o m i s s i o n e d i a t t i d ’ u f f i c i o , e l a s u a C a p o d i G a b i n e t t o , G i u s i B a r t o l o z z i , p e r f a l s e d i c h i a r a z i o n i a i m a g i s t r a t i – p r o s e g u e S e r r a c c h i a n i - i n u n P a e s e n o r m a l e , c h i r i v e s t e i n c a r i c h i c o s ì d e l i c a t i a v r e b b e g i à r a s s e g n a t o l e p r o p r i e d i m i s s i o n i p e r r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i e d e i c i t t a d i n i . I n v e c e , a p p r e n d i a m o c h e n e l l ’ a t t u a l e g o v e r n o d i d e s t r a q u e s t i p r o c e d i m e n t i f i n i s c o n o a d d i r i t t u r a p e r a l i m e n t a r e i ' c u r r i c u l u m ' p o l i t i c i , c o n l a c o n s e g u e n t e s c e l t a d i p r o t e g g e r e s i t u a z i o n i i n d i f e n d i b i l i " . " È u n a d e c i s i o n e i n c o m p r e n s i b i l e e p e r i c o l o s a : l a s c i a r e a l l o r o p o s t o i v e r t i c i d e l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a s i g n i f i c a t r a s f o r m a r e i l c u o r e d e l l o S t a t o d i d i r i t t o i n u n c a r r o z z o n e f o n d a t o s u a m i c h e t t i s m o e o p a c i t à . Q u a n t o s t a a c c a d e n d o a v i a A r e n u l a è l a p l a s t i c a f o t o g r a f i a d i c o m e l a d e s t r a r i d u c e l e i s t i t u z i o n i , p i e g a n d o l e a l o g i c h e d i p o t e r e i n v e c e c h e a p r i n c i p i d i l e g a l i t à e t r a s p a r e n z a ” , c o n c l u d e l a d e m o c r a t i c a .