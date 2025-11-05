R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e a u t o r i t à l i b i c h e h a n n o o r d i n a t o l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i , p e r t o r t u r a e o m i c i d i o . L o s t e s s o c r i m i n a l e c h e M e l o n i , N o r d i o e P i a n t e d o s i h a n n o l i b e r a t o e r i a c c o m p a g n a t o a c a s a c o n u n v o l o d i S t a t o , d o p o c h e l a m a g i s t r a t u r a e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e i t a l i a n e l o a v e v a n o f e r m a t o n e l n o s t r o P a e s e p e r i l m a n d a t o d ’ a r r e s t o d e l l a C o r t e P e n a l e i n t e r n a z i o n a l e . E v i d e n t e m e n t e p e r l a p r o c u r a i n L i b i a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n v a l e ' s o l o f i n o a u n c e r t o p u n t o ' , c o m e p e r i l g o v e r n o i t a l i a n o . Q u e s t a è u n a f i g u r a v e r g o g n o s a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e p e r c u i i l g o v e r n o d e v e c h i e d e r e s c u s a a g l i i t a l i a n i . ” C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n