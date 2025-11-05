R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a g i u s t i z i a l i b i c a h a a r r e s t a t o i l g e n e r a l e A l m a s r i p e r t o r t u r e s u i d e t e n u t i . A n c h e l a p o l i z i a i t a l i a n a l o a v e v a f a t t o , p e r l o s t e s s o r e a t o , q u a s i u n a n n o f a . M a G i o r g i a M e l o n i e C a r l o N o r d i o h a n n o s c e l t o d i l i b e r a r e A l m a s r i e g l i h a n n o p a g a t o u n v o l o d i S t a t o c o n t u t t i g l i o n o r i , s c r i v e n d o u n a p a g i n a v e r g o g n o s a n e l l a s t o r i a d e l l e I s t i t u z i o n i d e l n o s t r o P a e s e . I l G o v e r n o M e l o n i è i l g o v e r n o d e l l ’ i n g i u s t i z i a " . C o s ì i l l e a d e r d i I v , M a t t e o R e n z i .