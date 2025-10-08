R o m a , 8 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L a G i u n t a n o n h a d u b b i c h e , a l m e n o n e l l e c o n d i z i o n i d a t e , l ’ o p e r a t o d e i m i n i s t r i s i a s t a t o i s p i r a t o e s c l u s i v a m e n t e d a l l ’ i n t e n t o d i p e r s e g u i r e l ’ i n t e r e s s e p u b b l i c o a l l a m a s s i m a s a l v a g u a r d i a d e l l a s i c u r e z z a d e g l i i t a l i a n i ( i n p a t r i a e a l l ’ e s t e r o ) e n o n c e r t o , c o m e s o s t i e n e i l T r i b u n a l e , d a l f i n e i l l e c i t o d i a i u t a r e A l m a s r i a d e l u d e r e l e i n d a g i n i d e l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a r e l a z i o n e d i m a g g i o r a n z a d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a ( a f i r m a P i e t r o P i t t a l i s , F I ) c h e v i e n e p r e s e n t a t a d o m a n i i n a u l a e c h e p r o p o n e d i " n e g a r e l ’ a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e i m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i n o n c h é d e l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o " s u l c a s o A l m a s r i " r e p u t a n d o c h e e s s i a b b i a n o a g i t o p e r t u t e l a r e i n t e r e s s i d e l l o S t a t o c o s t i t u z i o n a l m e n t e r i l e v a n t i e p e r p e r s e g u i r e p r e m i n e n t i i n t e r e s s i p u b b l i c i n e l l ’ e s e r c i z i o d e l l a f u n z i o n e d i g o v e r n o " . N e l l a l u n g a r e l a z i o n e , P i t t a l i s t r a l e a l t r e c o s e s o t t o l i n e a c o m e " g l i e s p o n e n t i d i G o v e r n o i n d a g a t i , i n s i e m e a i l o r o p i ù s t r e t t i c o l l a b o r a t o r i e a i v e r t i c i d e l l a s i c u r e z z a i n t e r n a e i n t e r n a z i o n a l e , f u r o n o c o s t r e t t i a d a s s u m e r e d e c i s i o n i d i p a r t i c o l a r e g r a v i t à e r i l e v a n z a i n u n a r c o t e m p o r a l e d i p o c o i n f e r i o r e a l l e q u a r a n t o t t o o r e " e c h e " i l r i s c h i o d i r a p p r e s a g l i e n e i c o n f r o n t i d e g l i i n t e r e s s i i t a l i a n i i n L i b i a f o s s e n o n s o l t a n t o c o n c r e t o , m a a n c h e i m m e d i a t o e a l t a m e n t e p l a u s i b i l e " . " N e i g i o r n i i m m e d i a t a m e n t e s u c c e s s i v i a l l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i , l e m i n a c c e d i a t t i o s t i l i p r o v e n i e n t i d a l l a R a r a F o r c e , i n c a s o d i t r a t t e n i m e n t o d e l l i b i c o i n I t a l i a , n o n a p p a r i v a n o a f f a t t o i p o t e t i c h e o v a g h e , b e n s ì c o n c r e t e , s e b b e n e n o n a g e v o l m e n t e p r e v e d i b i l i n e l l e l o r o s p e c i f i c h e m o d a l i t à d i a t t u a z i o n e " , s i l e g g e n e l l a a n c o r a . ( A d n k r o n o s ) - " A p p a r e d u n q u e s o r p r e n d e n t e c h e t a l u n i e s p o n e n t i d e i G r u p p i d i o p p o s i z i o n e e l o s t e s s o T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i a f f e r m i n o – i n v e r o c o n u n a c e r t a s u p e r f i c i a l i t à , s e n z a d a r e c o n t o d e l l e f o n t i e d e l l e r a g i o n i d i t a l i d i f f e r e n t i v a l u t a z i o n i – c h e i r i s c h i p e r i n o s t r i c o n n a z i o n a l i i n L i b i a , p a v e n t a t i d a i m a s s i m i e s p e r t i i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a a r i d o s s o d e l l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i , f o s s e r o ' g e n e r i c i ' , ' i n d e t e r m i n a t i ' , ' i n g i u s t i f i c a t i ' e ' i n e s i s t e n t i ' " ; s c r i v e a n c o r a i l r e l a t o r e . Q u i n d i , p r o s e g u e l a r e l a z i o n e , " d e v e r i t e n e r s i c h e i p e r i c o l i d i r i t o r s i o n i a i d a n n i d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i i n L i b i a , i r i s c h i d i s a b o t a g g i o d e l l e f o r n i t u r e d i g a s v e r s o l ’ I t a l i a e i l t i m o r e d i b o i c o t t a g g i d e l l a c o o p e r a z i o n e n e l l a l o t t a a l l ’ i m m i g r a z i o n e c l a n d e s t i n a – s e g n a l a t i d a i S e r v i z i – f o s s e r o c o n n o t a t i d a c o n c r e t e z z a , s ì d a c o n f i g u r a r e l a c o n d o t t a d e i M i n i s t r i c o m e n e c e s s i t a t a o , c o m u n q u e , g i u s t i f i c a t a p o l i t i c a m e n t e d a l l ’ e s i g e n z a d i t u t e l a r e u n s u p e r i o r e i n t e r e s s e p u b b l i c o , p r e v a l e n t e s u l l a v i n c o l a t i v i t à d e l l e n o r m e p e n a l i " . P e r P i t t a l i s , " l a t e s i d e l T r i b u n a l e ( . . . ) a p p a r e d e s t i t u i t a d i f o n d a m e n t o e – e s s a s ì – p a l e s e m e n t e i r r a z i o n a l e " . N e l l a s p e c i f i c o , p o i , l a r e l a z i o n e r e s p i n g e a n c h e u n a d e l l e a c c u s e m o s s e a g l i e s p o n e n t i d i g o v e r n o : " N o n è s o s t e n i b i l e c h e i l G o v e r n o a b b i a m e n t i t o a l P a r l a m e n t o : e s s o h a s e l e z i o n a t o i n s e d u t a p u b b l i c a i l p r o f i l o m o t i v a z i o n a l e d i v u l g a b i l e e h a p r e s e r v a t o , c o m e l ’ o r d i n a m e n t o c o n s e n t e e t a l o r a i m p o n e , i l c i r c u i t o i n f o r m a t i v o s u i p o s s i b i l i r i s c h i " . ( A d n k r o n o s ) - " P e r q u a n t o i n v e c e a t t i e n e a l l a q u e s t i o n e d e l p r e s u n t o r i c a t t o a l G o v e r n o , s i e v i d e n z i a c h e l a d e c i s i o n e d i d i s p o r r e i l r i m p a t r i o d i A l m a s r i , a s s u n t a i n u n c o n t e s t o i n f o r m a t i v o c h e s e g n a l a v a r i s c h i c o n c r e t i e i m m e d i a t i p e r c i t t a d i n i e i n t e r e s s i i t a l i a n i i n L i b i a , n o n i n t e g r a i n a l c u n m o d o u n a r e s a d e l l o S t a t o a p r e s s i o n i d i G o v e r n i o , p e g g i o , d i b a n d e a r m a t e s t r a n i e r e " , c h i a r i s c e i n o l t r e l a r e l a z i o n e . L ' a t t o , p o i , s i s o f f e r m a t r a l e a l t r e c o s e s u l c a s o B a r t o l o z z i : " L a s c e l t a d i p r o c e d e r e c o n l e f o r m e o r d i n a r i e n e i c o n f r o n t i d i q u e s t ’ u l t i m a d e t e r m i n a u n p r e g i u d i z i o c o n c r e t o a l l e p r e r o g a t i v e c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a , c h e v a i n v e c e e v i t a t o m e d i a n t e u n ’ i n t e r p r e t a z i o n e c o s t i t u z i o n a l m e n t e o r i e n t a t a d e l l ’ i s t i t u t o d e l l a c o n n e s s i o n e e d e l l a p r o c e d u r a d i g a r a n z i a p r e v i s t a d a l l a l e g g e c o s t i t u z i o n a l e n . 1 d e l 1 9 8 9 . R e s t a q u i n d i f e r m a l a p o s s i b i l i t à p e r l a C a m e r a d i v a l u t a r e n e l l a s e d e o p p o r t u n a l e i n i z i a t i v e p i ù i d o n e e a s a l v a g u a r d a r e l e p r o p r i e p r e r o g a t i v e c h e l a m a g g i o r a n z a d e l l a G i u n t a r i t i e n e c o m p r o m e s s e " , s o t t o l i n e a l a r e l a z i o n e .