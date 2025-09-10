R o m a , 1 0 s e t ( A d n k r o n o s ) - " P o c h i g i o r n i d o p o i l r i m p a t r i o d i A l m a s r i i n L i b i a – e s e g n a t a m e n t e i l 2 8 g e n n a i o 2 0 2 5 – l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i h a a n n u n c i a t o p u b b l i c a m e n t e d i e s s e r e s o t t o p o s t a a i n d a g i n i c o n i M i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i n o n c h é c o l S o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o i n r e l a z i o n e a l l a v i c e n d a d e s c r i t t a " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a r e l a z i o n e d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a r e l a t i v a a l l ' e s a m e d e l l a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a N o r d i o , d e l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o P i a n t e d o s i e d e l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a M a n t o v a n o e f f e t t u a t a n e l l a s e d u t a d o o g g i d a F e d e r i c o G i a n a s s i ( P d ) . " I n p a r t i c o l a r e , l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , n e l d i f e n d e r e l a s c e l t a d e l G o v e r n o , h a a f f e r m a t o c h e l ’ e s p u l s i o n e d e l l ’ A l m a s r i è a v v e n u t a p e r r a g i o n i d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e , c o m e c o n s e g u e n z a d e l l a s c e l t a a u t o n o m a d e l l a m a g i s t r a t u r a d i d i s p o r r e l a s c a r c e r a z i o n e d e l l ’ e s p o n e n t e l i b i c o , p e r q u a n t o d a l l a s u c c e s s i v a i s t r u t t o r i a d e l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i e m e r g a , c o m e s o p r a d e t t o , l a s t r a t e g i a c o n d i v i s a d a i m e m b r i d e l G o v e r n o n e l l e r i u n i o n i d e l 1 9 . 1 e 2 0 . 1 s u l “ m a n c a t o i n t e r v e n t o ” d e l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a , c o n d i z i o n e c h e h a d e t e r m i n a t o l a l i b e r a z i o n e d e l l ’ A l m a s r i " , p r o s e g u e l a r e l a z i o n e . " N e l l a r i u n i o n e d i l u n e d ì 2 0 g e n n a i o , c u i a v r e b b e r o p a r t e c i p a t o p a r t e c i p a t o i l S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o – A u t o r i t à d e l e g a t a , i l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i , i l M i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o , c o n i r i s p e t t i v i C a p i d i G a b i n e t t o , i l C a p o d i G a b i n e t t o d e l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , i l D i r e t t o r e d e l l ’ A I S E , i l D i r e t t o r e d e l l ’ A I S I , i l C a p o d e l l a P o l i z i a e i l D i r e t t o r e g e n e r a l e d e l D I S , e p r o b a b i l m e n t e a n c h e i l M i n i s t r o N o r d i o ; s i s a r e b b e i n p a r t i c o l a r e t r a t t a t o d e l t e m a d e l l a c o n c o r r e n t e r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e d a p a r t e d e l l a L i b i a n o n c h é d e l l a l e g i t t i m i t à d e l l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i d ’ i n i z i a t i v a d e l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a e q u i n d i d e i r a p p o r t i t r a l a d i s c i p l i n a c o n t e n u t a n e l c o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e i n m a t e r i a d i e s t r a d i z i o n e ( i n p a r t i c o l a r e l ’ a r t i c o l o 7 1 6 ) e l a s p e c i a l e n o r m a t i v a d i a t t u a z i o n e d e l T r a t t a t o i s t i t u t i v o d e l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e c o n t e n u t a n e l l a l e g g e n . 2 3 7 d e l 2 0 1 2 " , s o t t o l i n e a l a r e l a z i o n e . ( A d n k r o n o s ) - " S i s a r e b b e q u i n d i c o n v e n u t o d i a t t e n d e r e l ’ e s i t o d e l l a d e c i s i o n e C o r t e d ’ A p p e l l o s e n z a u n i n t e r v e n t o d e l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a c h e , o m e t t e n d o d i i n t e r v e n i r e , a v r e b b e d e t e r m i n a t o l ’ a d o z i o n e d i u n a d e c i s i o n e d i s c a r c e r a z i o n e e , a l l ’ e s i t o d i q u e l l a , d i e s p e l l e r e p o i A l m a s r i r i c o r r e n d o a l v o l o C A I g i à p r e d i s p o s t o p r i m a d e l l a d e c i s i o n e s u l l a s c a r c e r a z i o n e " , p r o s e g u e l a r e l a z i o n e .