Roma, 10 set (Adnkronos) - "Pochi giorni dopo il rimpatrio di Almasri in Libia e segnatamente il 28 gennaio 2025 la Presidente del Consiglio Meloni ha annunciato pubblicamente di essere sottoposta a indagini con i Ministri Nordio e Piantedosi nonché col Sottosegretario Mantovano in relazione alla vicenda descritta". E' quanto si legge nella relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera relativa all'esame della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia Nordio, del ministro dellInterno Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza Mantovano effettuata nella seduta do oggi da Federico Gianassi (Pd). "In particolare, la Presidente del Consiglio, nel difendere la scelta del Governo, ha affermato che lespulsione dellAlmasri è avvenuta per ragioni di sicurezza nazionale, come conseguenza della scelta autonoma della magistratura di disporre la scarcerazione dellesponente libico, per quanto dalla successiva istruttoria del Tribunale dei Ministri emerga, come sopra detto, la strategia condivisa dai membri del Governo nelle riunioni del 19.1 e 20.1 sul mancato intervento del Ministero della Giustizia, condizione che ha determinato la liberazione dellAlmasri", prosegue la relazione. "Nella riunione di lunedì 20 gennaio, cui avrebbero partecipato partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del ConsiglioAutorità delegata, il Ministro degli Esteri, il Ministro dellInterno, con i rispettivi Capi di Gabinetto, il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, il Direttore dellAISE, il Direttore dellAISI, il Capo della Polizia e il Direttore generale del DIS, e probabilmente anche il Ministro Nordio; si sarebbe in particolare trattato del tema della concorrente richiesta di estradizione da parte della Libia nonché della legittimità dellarresto di Almasri diniziativa della polizia giudiziaria e quindi dei rapporti tra la disciplina contenuta nel codice di procedura penale in materia di estradizione (in particolare larticolo 716) e la speciale normativa di attuazione del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale contenuta nella legge n. 237 del 2012", sottolinea la relazione. (Adnkronos) - "Si sarebbe quindi convenuto di attendere lesito della decisione Corte dAppello senza un intervento del Ministero della Giustizia che, omettendo di intervenire, avrebbe determinato ladozione di una decisione di scarcerazione e, allesito di quella, di espellere poi Almasri ricorrendo al volo CAI già predisposto prima della decisione sulla scarcerazione", prosegue la relazione.