R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c o r a u n a v o l t a , s u l c a s o A l m a s r i , i l G o v e r n o h a m e n t i t o . L a r i c o s t r u z i o n e s e c o n d o c u i i l r i l a s c i o s a r e b b e s t a t o d e c i s o p e r f a v o r i r n e l ’ a r r e s t o i n L i b i a è s t a t a s m e n t i t a d a i f a t t i , m e n t r e d a P a l a z z o C h i g i e F d i è s t a t a o r c h e s t r a t a u n a s e r i e d i c o m u n i c a t i i d e n t i c i p e r a c c r e d i t a r l a c o m e v e r i t à . B u g i e i s t i t u z i o n a l i c o n v e r s i o n i s e m p r e d i v e r s e e c o n t r a s t a n t i , i n i z i a t e n e i g i o r n i d e l l ’ a r r e s t o d e l t a g l i a g o l e l i b i c o a g e n n a i o , r i l a n c i a t e i n p a r l a m e n t o , p r o c e d u t e p e r m e s i e r i l a n c i a t e a n c h e n e i g i o r n i s c o r s i q u a n d o l a L i b i a h a d e c i s o d i a r r e s t a r e A l m a s r i . O r a b a s t a , i l P a e s e n o n p u ò s u b i r e u l t e r i o r i u m i l i a z i o n i s u u n c a s o d i t a l e g r a v i t à " . L e i s t i t u z i o n i m e r i t a n o t r a s p a r e n z a , n o n p r o p a g a n d a ” c o s ì u n a n o t a d e l c a p o g r u p p o d e l P D n e l l a c o m m i s s i o n e g i u s t i z i a d e l l a c a m e r a , F e d e r i c o G i a n a s s i .