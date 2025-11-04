R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a g g i o r a n z a c o n t i n u a a o s t a c o l a r e i l r e g o l a r e c o r s o d e l l a g i u s t i z i a . D o p o a v e r i m p e d i t o l ’ a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d e i m i n i s t r i N o r d i o e P i a n t e d o s i e d e l s o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o n e l c a s o A l m a s r i , o g g i t e n t a , i n m o d o d e l t u t t o i m p r o p r i o , d i e s t e n d e r e l o ‘ s c u d o g i u d i z i a r i o ’ a n c h e a l c a p o d i g a b i n e t t o d e l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a , B a r t o l o z z i " . C o s ì A n t o n e l l a F o r a t t i n i e F e d e r i c o G i a n a s s i , r i s p e t t i v a m e n t e c a p o g r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i e C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a , c o m m e n t a n o i l v o t o d i o g g i d e l l a G i u n t a , c o n c u i l a m a g g i o r a n z a - c o n i l v o t o c o n t r a r i o d e l l e o p p o s i z i o n i - h a c h i e s t o a l l a C a m e r a d i s o l l e v a r e u n c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n i p e r e s t e n d e r e a B a r t o l o z z i l o s c u d o g i u d i z i a r i o . " Q u e s t o n u o v o i n t e r v e n t o r a p p r e s e n t a l ’ e n n e s i m o t e n t a t i v o d i i n t e r f e r i r e c o n i l l a v o r o d e l l a m a g i s t r a t u r a e c o n f e r m a l a g r a v i t à d i q u a n t o a c c a d u t o n e i g i o r n i i n c u i i l G o v e r n o s i è a d o p e r a t o p e r l i b e r a r e u n c r i m i n a l e a c c l a r a t o , r e s p o n s a b i l e d i c r i m i n i e v i o l e n z e g r a v i s s i m e . U n c o m p o r t a m e n t o c h e o f f e n d e l a g i u s t i z i a e m i n a l a c r e d i b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i . S i a m o - a g g i u n g o n o - d i f r o n t e a u n a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a e n o r m e : l a m a g g i o r a n z a v u o l e i m p e d i r e c h e e m e r g a l a v e r i t à . M a l a v e r i t à d e v e v e n i r e a l l a l u c e , p e r c h é n e s s u n o — n e m m e n o i l G o v e r n o — p u ò c o n s i d e r a r s i a l d i s o p r a d e l l a l e g g e . ”